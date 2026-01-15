Завръща се стар тормоз около столичен МОЛ

Ужасяваща история, на косъм разминала се с действително престъпление, разказа млада дама в район "Слатина". Изверг обикалял край 23-о средно училище (на метри от мол "Сердика - б.р.) и я причакал, за да се опита да я изнасили с изваден член. Според местните жители и родители на деца от школото, става въпрос за същия нерез, за който през пролетта и лятото на 2025-а бяха подадени редица сигнали и се твърдеше, че е имало блудствени действия спрямо момичета в тъмните часове.

Тогава сигналите бяха един през друг и от Първо районно полицейско управление бяха изпратили допълнителни сили на реда, включително постоянно присъствие на патрулки в района. Жителите на "Слатина" и "Оборище" и сега настояват за същото предвид новата порция сигнали.

Според някои от коментарите в социалните мрежи мъжът е от ромски произход, има високо и атлетично телосложение. Други обаче твърдят, че той е с бяла кожа и е със среден ръст. Районът между мола и близката бензиностанция (край гара "Подуяне" - б.р.) е наситен с криминално проявени лица.

Ето и шокиращия разказ на дамата, станала поредна жертва на наглото нападение снощи:

"Здравейте, тази вечер към 17:40 на бул. Ситняково, зад 23 училище, вървейки по тротоара в посока Подуяне, подминах млад мъж, който стоеше в началото на оградата на училището. Няколко метра по-надолу, все още зад училището, ме настигна, дръпна ме за якето и се опита да се отърка в мен с извадена пишka. След като посегнах да го ударя и се развиках, побягна нагоре, в посока мол Сердика. Облечен е с камуфлажно яке и носеше шапка.

Подала съм сигнал на 112, но бъдете внимателни в района".

