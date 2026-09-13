Завръща се стар тормоз около столичен МОЛ
Какво разказа млада дама в района
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Какво разказа млада дама в района
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Парафът му прекрои ядрената карта
Благоевград. Жители на петричкото село Тополница продължават да се страхуват да не рухне старият мост край селището. Те се притесняват за състоянието...