Отново Шампионска лига! Стар финал на старта на програмата

Дойде очакваното време за европейски вечери в Шампионска лига.

Новият сезон на бленуваната от всички клубове на Стария континент надпревара ще потегли с общо 6 двубоя във вторник вечер, като най-интригуващ от тях изглежда този между Ювентус и Борусия (Дортмунд) - повторение на финалния мач от сезон 1996/1997, когато "жълто-черните" стъпиха на върха след победа с 3:1.

По традиция двубоите са разделени на две - от 19:45 ще гледаме първите два мача за сезон 2025/2026 в същинската фаза на ШЛ, а от 22:00 предстоят останалите четири.

Новата кампания ще започне с мачове в Билбао и Айндховен, където Атлетик и ПСВ ще приемат съответно Арсенал и Унион Сен Жилоаз.

И двата ранни мача ще бъдат излъчени в каналите на MAX Sport - съответно по MAX Sport 3 HD и MAX Sport 4 HD

Юве и Дортмунд пък ще играят за първи път след 10-годишно прекъсване.

