Убиецът Семерджиев с пъклен план в затвора!

Бившият футболист Георги Семерджиев, който излежава 20-годишна присъда за убийството на пешеходките Кристина Дилева и Хариет Стефанович, които дрогиран помете с мощния си джип на столичния бул. „Черни връх” през лятото на 2022 г., е планирал дръзко въоръжено бягство от Софийския затвор, разкрива запознат от МВР.

Информацията, че Семерджиев подготвя бягството си от затвора, постъпила в полицията миналото лято след разбиването на банда каналджии, прекарвали нелегално мигранти към Сърбия, твърди източникът ни. Оказало се, че хора от обкръжението на татуирания пътен рецидивист са търсили начин Семерджиев да бъде изведен нелегално от България по „бежански” коридор.

„Заловените каналджии от Радомир твърдят, че са отказали да поемат прехвърлянето на Семерджиев към Сърбия заради огромния риск, на който ще бъдат изложени. Въпреки това постъпилата информация беше докладвана в Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и мерките за сигурност спрямо Семерджиев бяха засилени”, разказва високопоставен полицейски служител.

Твърди се, че планът за бягство на Семерджиев от Софийския затвор е бил идентичен с дръзкото бягство от пандиза на серийния убиец Владимир Пелов и Радослав Колев, които през месец април 2018 г. офейкаха през централния вход на Централния софийски затвор, въоръжени до зъби и без да срещнат каквато и да било съпротива от надзирателите. И до ден днешен не е известно как Пелов е съумял да вкара пистолет в пандиза.

Предположенията са, че огнестрелното оръжие е било внесено на части. Два месеца след въоръженото си бягство от затвора Владимир Пелов беше убит в родния си град Пазарджик в престрелка с Марио Панчев – Големия, който също загуби живота си. Съдбата на другия беглец Радослав Колев пък е неизвестна – той така и не беше открит, а предположенията на криминалистите са, че Колев е бил ликвидиран и заровен от Владимир Пелов в гориста местност край Пазарджик броени дни след бягството им.

Миналото лято Георги Семерджиев беше преместен в затвора в Бобов дол заради натрупана серия от нарушения в Софийския затвор и постъпили данни, че разпространява наркотици зад решетките. Тогава стана известно, че дрогираният убиец на пътя е използвал над 10 различни мобилни телефони в затвора и че дори успял да се обзаведе с обувки с железни шипове тип „котки”, както и с нож с 12-сантиметрово острие. Някои подозират, че обувките с шипове са били нужни на Семерджиев за преодоляването на 5-метровата ограда на Софийския затвор.

„Георги Семерджиев беше преместен в затвора в Бобов дол, който е най-строго охранявания в България не заради множеството нарушения и сигналите, че разпространява наркотици в Софийския затвор, а заради постъпилите данни в МВР, че подготвя бягството си. Всички надзиратели са инструктирани да го наблюдават с повишено внимание, а килията му се проверява за забранени предмети буквално всеки ден”, признават от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, пише Клюки.бг.

