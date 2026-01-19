Шокиращи подробности за инкасо обира! Вътрешен удар

Единият от извършителите на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата. Вторият нападател е също служител, но на друга охранителна фирма. Това съобщи на брифинг Христина Лулчева, и.ф. административен ръководител на Окръжната прокуратура в София. Престъплението бе извършено на жп гарата в Ихтиман на 16 януари.

Отнетите средства са около 235 хиляди евро. Двамата нападатели са използвали оръжия - пистолет и автомат, при грабежа са отнели пистолетите на охранителите, като след това ги захвърлили. По случая е образувано досъдебно производство, задържани за срок до 72 часа са двама души. Те са на 23 години от Русе, но живеещи в София, като не са осъждани и нямат криминални регистрации.

Единият извършител е дал обяснение в присъствието на адвокат, а другият засега отказва да говори.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи ст. комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията.

За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Ако съдът ги признае за виновни, може да постанови отнемане на цялото имущество на виновните.

