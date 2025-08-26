"Героят" с АТВ-то от Слънчев бряг пушил марихуана

19-годишният Никола Бургазлиев, който прегази петима души с АТВ в Слънчев бряг, е имал марихуана в кръвта и урината.

Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, обяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Очаква се обвинението да бъде преквалифицирано в умишлено.

Днес Чинев и следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба се срещнаха с близките на пострадалите при инцидента в присъствието на и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

„Уверихме ги, че разследването ще бъде обективно и ще положим всички усилия да открием истината”, обясни окръжният прокурор на Бургас.

Делото вече е влязло в НСлС. Назначени са видеотехническа, съдебномедицинска и автотехническа експертизи, които да докажат имало ли е технически причини да възникване на катастрофата и как точно е станала тя.

Първите полеви тестове за алкохол и наркотици на младия шофьор дадоха отрицателни резултати.

Междувременно лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от превозното средство. След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас,

в понеделник детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер.

След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените й функции се поддържат по изкуствен път.

А по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.

