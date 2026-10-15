Арестуваната докторка каза тежки думи и припадна

Обвинената д-р Мариела Генева - Попова, вече бивш шеф на Клиниката по ревматология, припадна в съда, докато казваше последните си думи пред Апелативен съд, който разглежда молбата ѝ да излезе от ареста. Незабавно бе извикана линейка, въпреки че лекарката започна да се свестява и ѝ бе дадена вода.

В последната си дума пред магистратите тя заяви: "Имах много време за размишления. Искам истината да излезе на бял свят. Не съм съгласна, че сме престъпна организация. В нашата клиника работят лекари с над 54 години трудов стаж. Да, има нарушения. Да, трябва да се понесе наказание. Но това не означава, че клиниката е престъпна организация. Важен е въпросът защо е извършено това и кой има интерес да го направят и кой е подбудител", посочи Попова и припадна.

За първи д-р Попова намекна, че някой друг има общо с престъплението, тъй като до момента според обвинението тя, в качеството ѝ на шеф на Клиниката по ревматология, е сочена за ръководител на престъпна група, източила Здравната каса за над 3 млн. евро чрез фалшиви хоспитализации.

В началото на заседанието лекарката се обърна към съда с думите: "Вярвам в българския съд и правосъдие. Бих желала да ми се наложи гаранция. Може да видите средствата, с които разполагам, които не кореспондират с представеното пред вас".

За да докаже, че клиентката му няма да пречи на разследването, адвокат Георги Кутрянски представи документи, че от 13 октомври д-р Попова е напуснала по взаимно съгласие постовете си на декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология. Защитата изтъкна, че лекарката не оспорва авторството на деянието, дала е подробни обяснения и съдейства напълно, цитира "Трафикнюз".

"Нито е твърдяно от прокурора, че може да се укрие, нито има такива данни. Още при първоначалната мярка д-р Попова изяви желание за напускане. Не виждам при тези данни и съдействие защо да търпи тази най-тежка мярка. Ролята си може да изиграе и един домашен арест или парична гаранция", аргументира се адвокат Кутрянски. Той допълни, че първоинстанционната мярка в момента играе по-скоро роля на наказание и обвини държавното обвинение, че преповтаря мотиви, звучащи като присъда.

Прокуратурата обаче бе категорично против освобождаването ѝ. Прокурор Тилова определи схемата като добре организирана и планирана, въвлякла множество лица и застрашаваща общественото здраве. Според обвинението в клиниката са прилагани опасни практики, включително подмяна на кръв от персонала, за да се манипулират клинични пътеки.

"Спрямо нея са възложени важни функции, както в болницата, така и в университета. Тя обаче е действала по неморален и престъпен начин, в противовес с нормите и етиката... Въпреки оставките ѝ, според мен има висока степен на опасност да извърши ново престъпление - манипулиране на важни доказателствени източници. Под домашен арест или свобода може да повлияе върху свидетели и други обвиняеми", контрира прокурор Тилова.

Според данните от разследването до момента, източените над 3 милиона евро са били разпределяни на точков принцип сред медиците в клиниката, като лекарите с най-много фиктивни хоспитализации получавали най-големи финансови бонуси, а несъгласните били наказвани с по-малко легла и поемане на най-тежките реални случаи.



