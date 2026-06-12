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Кирил Рашков остава в ареста

Кирил Рашков остава в ареста

Влошеното здравословно състояние на "цар" Киро не трогна Окръжния съд в Пловдив, пред който задържаният преди седем месеца ромски богаташ обжалва пост...

20 февруари | 11:08
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