Защо трябва да носим слънчеви очила? Д-р Катрин Луканова пред СТАНДАРТ

Слънчевите очила не са просто аксесоар, а превенция, казва д-р Катрин Луканова

Д-р Катрин Луканова е завършила Медицински университет – София през 2017 г. Специализира в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, а от 2023 г. е част от екипа на УМБАЛСМ „Пирогов“ и Медицински център „Лозенец“. Професионалните ѝ интереси са насочени към диагностика и лечение на заболявания на преден и заден очен сегмент. Член е на Българското дружество по офталмология, Българско глаукомно дружество, Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика и Европейското дружество на ретиналните специалисти (EURETINA).



В ерата на дигиталните технологии, децата прекарват все повече време пред екраните на телефоните, компютрите, телевизорите.



В началото на учебната година все по-актуален става въпросът как екраните и лятното слънце влияят на очите на децата. Специалистите са категорични, че съчетанието от дигитална умора и UV-лъчи може да доведе до проблеми, които родителите често подценяват. За симптомите, превенцията и митовете разговаряме с д-р Катрин Луканова.

- Д-р Луканова, учениците прекарват все повече време пред компютри, таблети и телефони. Как това се отразява на очите им?

- Дигиталната умора на очите (Computer vision syndrome) e комплекс от очни и зрителни проблеми, свързани с продължителната работа с дигитални устройства. Най-честите симптоми са: замъглено зрение, сухота, дразнене, трудност при фокусиране, главоболие, обща умора, намалена концентрация, раздразнителност и понижена продуктивност. Много родители забелязват, че децата им стават раздразнителни след дълги часове пред екрана или се оплакват от главоболие и замъглено зрение. Важно е да се разбере, че мобилните дигитални устройства значително увеличават риска от развитие на миопия, като този риск е правопропорционален на времето, прекарано пред екрани. Прекомерното екранно време повишава и вероятността от развитие на страбизъм поради претоварване на акомодацията.

- Кои са оплакванията, на които родителите трябва да обърнат внимание, за да направят консултация с лекар или да наложат ограничения при използването на дигитални устройства.

- Най-често децата се оплакват, че не виждат добре или буквите са "размазани", съобщават за "парене", сълзене, зачервяване или дразнене. Това са симптомите, които вече посочих. Проблемите, в повечето случаи, са видими и родителите лесно могат да ги забележат. Някои деца започват да избягват домашни задачи, които изискват продължителна концентрация или спират да се занимават с тях преди да са приключили. При по-големите ученици често има и главоболие. Родителите трябва да обръщат внимание на тези ранни сигнали, защото те са предупредителни за предстоящи проблеми със зрението.

- Можете ли да дадете практични съвети за ограничаване на тези ефекти?

- Винаги съветваме родителите да въведат режим за спазване на оптимално екранно време и да следят дистанцията, от която децата използват устройствата. Честите почивки по време на учене и четене, както и достатъчно време, прекарано на открито, намаляват риска от неблагоприятни последствия върху здравето на децата. Добре е екранът да е на нивото на очите и на не по-малко от 40 см разстояние. Стаята трябва да е добре осветена - гледането на екран в тъмно помещение натоварва двойно повече. Също толкова важна е стойката: бюрото и столът трябва да осигуряват правилна позиция - изправен гръб и стабилни крака. При неправилна поза напрежението в очите и главата се увеличава.

- А има ли упражнения за очите, подходящи за деца?

- Да, има. Препоръчвам на децата да правят кратки паузи с поглед навън - към дърво или сграда в далечината. Това помага на окото да смени фокуса и да отпусне напрежението. Полезно е и съзнателното мигане - звучи странно, но при работа на екран честотата на мигане намалява почти наполовина, а това причинява сухота. Дори само няколко секунди затворени очи дават усещане за облекчение. Тези упражнения са лесни и могат да се превърнат в навик.

- Лятното слънце, колкото и чакано да е, става все по-силно, слънчевите дни са по-дълги - крие ли опасности за детското зрение и какви са вредите, които може да причини?

- Основната опасност идва под формата на UV светлина и радиация. UV лъчението е компонент на слънчевата радиация. Има три вида UV лъчение. UV - A и UV - B лъчението могат да имат неблагоприятни дългосрочни и краткосрочни ефекти върху очите и зрението, като UV - C се абсорбира от озоновия слой и не представлява заплаха.

Дългосрочното и краткосрочното излагане на UV лъчение може да компрометира цялостното здраве на очите. Има няколко очни заболявания и състояния, причинени или утежнени от излагане на UV лъчение, като например: фотокератит, птеригиум, катаракта и макулна дегенерация.

Фотокератитът, известен още като слънчево изгаряне на роговицата, е резултат от високо краткосрочно излагане на UV - B лъчи. Дългите часове на плажа или карането на ски без подходяща защита на очите могат да причинят този проблем. Може да бъде много болезнено състояние и може да причини временно замъгляване на зрението. Именно затова е много важно родителите да мислят за слънчеви очила не като за аксесоар, а като за необходимост.

- Какви очила са подходящи за деца и какви грешки правят родителите?

- На първо място очила, които блокират 100 % от UV - A и UV - B лъчите. Това обикновено е обозначено с надпис - "UV400", което означава, че лещите блокират всички UV лъчи с дължина на вълната до 400 нанометра. Това трябва да бъде задължително условие. Поляризацията е допълнителен плюс, защото намалява отблясъците от водни и гладки повърхности, но сама по себе си не гарантират UV защита. Добре е размерът на очилата да бъде съобразен с формата на лицето и да приляга добре на носа, за да осигури нужната затъмненост и протекция на очите от страничното проникване на лъчите. Най-често срещаната грешка е покупката на евтини очила без гаранция за реална защита. Такива стъкла са по-опасни от липсата на очила, защото тъмното стъкло води до дилатация на зеницата и UV-лъчите проникват още по-дълбоко. Родителите често мислят, че очилата са "моден аксесоар", но всъщност те са средство за превенция.

- Увеличават ли се оплакванията на децата след лятото и в началото на учебната година?

- Да, определено. След лятото много деца идват със зачервени и сухи очи - комбинация от силно слънце, вятър и хлорирани басейни. А в първите учебни седмици се добавя и дългото време пред екрани, което прави оплакванията още по-изразени. Понякога тези фактори се наслагват и децата се оплакват от постоянна умора на очите.

- Можете ли да дадете пример от практиката си?

- При мен дойде едно момче на 10 години, което беше с алергичен конюнктивит, в комбинация със спазъм на акомодатияцата от прекомерна работа на дигитални устройства. Пациентът не беше посещавал очен лекар до този момент. Родителите му не знаеха, че той е хиперметроп (далекоглед). Това се разбра след като разширихме зениците и се установи, че има нужда от очила. Клиничната картина беше комбинация от двете състояния. Това е показателен случай как два привидно отделни фактора могат заедно да доведат до сериозен проблем.

- Какви заблуди бихте развенчали?

- Една от най-разпространените е, че "синият филтър" на устройствата решава проблема. Истината е, че той може да намали част от натоварването, но не замества почивките, добрия сън и правилния режим. Друга заблуда е, че ако детето няма оплаквания, няма нужда от профилактичен преглед. А всъщност именно профилактиката е най-важна. Децата подлежат на профилактичен очен преглед на 6 м, 3 г. и 6 г. възраст.

- Какъв е най-важният Ви съвет към родителите в началото на учебната година?

- Да не търсят крайности, а баланс. Екраните са неизбежна част от съвременния живот и образованието, но могат да бъдат дозирани. Да осигурят достатъчно сън, време за игри на открито и защита от слънце. И най-вече - да не подценяват профилактиката. Ранното откриване на проблем е най-добрата инвестиция в бъдещото зрение на детето - една проста стъпка с дългосрочни ползи.



