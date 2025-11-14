Топ специалисти събира Форум за женско здраве: Храна и здраве утре в София

Какво е общото между храната, хормоните и емоциите? Отговор ще даде четвъртото издание на Форума за женско здраве “Храна и здраве”, който ще се проведе утре, 15 ноември, в Интер Експо Център в рамките на изложението InterFood & Drink.

Събитието обединява водещи лекари, нутриционисти, психолози и експерти по алтернативна медицина, за да представи най-новите научни открития и практики за женското здраве.

Хормоналният баланс започва от храната

“Храненето, движението и сънят са трите основни фактора за хормонален баланс,” подчертава ендокринологът д-р Александра Маркова. По думите ѝ, епигенетичните фактори – като качеството на храната, хроничният стрес и липсата на сън – променят дори генетичната експресия.

Тя ще представи нови подходи за повлияване на инсулиновата резистентност и хормоналните нарушения чрез целенасочени промени в начина на живот.

Непоносимости и алергии: кога храната става риск

Гастроентерологът проф. Александър Кацаров ще говори за все по-честите хранителни непоносимости и алергии.

„Колкото повече консумираме определена храна, толкова повече проблеми може да причини тя. А алергиите винаги трябва да се диагностицират лабораторно,“ казва той.

По време на форума проф. Кацаров ще акцентира и върху ролята на микробиома и индивидуалния подход в храненето като ключ към по-добро женско здраве.

Природата като съюзник: аюрведа и лечебни билки

Сред лекторите е д-р Николай Колев, специалист по аюрведа и билколечение, който ще представи принципите на аюрведа и билката скална роза с нейните антиоксидантни свойства.

„Скалната роза е истински природен антибиотик, който помага на организма да се справи със стреса и възпалението,“ обяснява той в интервю за bTV.

Форумът ще представи още лечебни гъби, микрорастения, йонизирана вода и биохакинг, като част от програмата за алтернативни подходи към здравето.

Психиката и храната: защо ядем, когато сме тъжни

Психотерапевтът Александра Алгафари ще разгледа темата за емоционалното хранене и ще покаже как емоциите влияят върху апетита и хормоните.

„Когато ядем, за да компенсираме емоции, тялото ни всъщност сигнализира за липса – не на храна, а на внимание,“ казва тя.

Нейната лекция ще даде практически съвети за осъзнаване и промяна на хранителните навици чрез психотерапия.

Жените като двигател на здравната революция

Организаторът на Форума Левена Лазарова споделя:

„Жените движат тази здравна революция – не само по света, но и у нас. Те искат достъп до актуални медицински данни и работещи решения за здравето си – именно това им даваме всяка година.“

Форумът за женско здраве има за цел да обединява медицина, психология и холистични практики в обща платформа за по-здравословен и осъзнат живот.

Посетителите ще могат да се срещнат лично с лекторите, да присъстват на демонстрации и да изпробват нови продукти и методи.

