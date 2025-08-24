Назоваха 6 плода, които „гасят“ възпаления в тялото

Една от причините за възпаления в тялото е оксидативният стрес.

Той възниква, когато твърде много нестабилни молекули, научно известни като свободни радикали, бомбардират клетките. Тялото обикновено произвежда тези молекули като страничен продукт от метаболизма, но броят им се увеличава и от замърсяването на въздуха, слънчевата светлина, неправилното хранене , лошите навици, лошия сън и лекарствата, пише Eatingwell.

Прекомерните количества свободни радикали причиняват възпаление,

което може да стане хронично, водещо до неизлечими заболявания. Но добрата новина е, че оксидативният стрес може да бъде контролиран, като се гарантира, че имате достатъчно антиоксиданти в диетата си. Плодовете са едни от тях.

В публикацията са изброени шест от най-добрите плодове, богати на антиоксиданти, които могат да помогнат за предотвратяване на оксидативен стрес и възпаления.

Боровинка

Боровинките са плод номер едно по богатство на антиоксиданти. Те съдържат много фитохимикали като антоцианини, флавоноиди, фенолни киселини и стилбени, които работят заедно, за да защитят тялото.

Боровинките съдържат голямо количество антиоксиданти в наситено сините си люспи. Говорим за антоцианини, мощни противовъзпалителни съединения, които помагат в борбата с възпаленията и защитават мозъка.

Проучванията показват, че хората, които редовно ядат боровинки, имат по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2, по-добре контролират теглото си и имат по-добра мозъчна функция.

Една порция боровинки от 100 грама съдържа до 9 mmol антиоксиданти.

Нар

Антиоксидантите, открити в сочните, рубиненочервени семена от нар, намаляват нивата на някои биомаркери, свързани с хронични заболявания като затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и диабет.

Тези ползи за здравето се дължат предимно на антиоксиданта пуникалагин. В лабораторни и животински изследвания е доказано, че той влияе върху процесите, свързани със сърдечни заболявания, диабет, възпаления и болестта на Алцхаймер.

100 грама зърнени храни съдържат до 9 mmol антиоксиданти.

Вишна

Изследванията показват, че вишните имат лек противовъзпалителен ефект, който се засилва при редовна консумация. Следователно те са ефективни за предотвратяване на възпалението, а не за лечението му. Като добавите вишни към диетата си, независимо дали са пресни, замразени, сушени или изстискани, можете да помогнете за поддържането на здравословен възпалителен баланс в тялото си.

Друго предимство на вишните е, че могат да подобрят качеството на съня. В едно проучване възрастни хора пиели по чаша вишнев сок два пъти дневно в продължение на две седмици. В резултат на това те имали по-високи нива на мелатонин, намалено възпаление и подобрен сън.

100 г череши съдържат до 7 mmol антиоксиданти.

Къпина

Всяко от малките семенца, които изграждат къпината, съдържа защитни съединения, богати на витамини А и С, каротеноиди, стероли и терпеноиди, осигуряващи мощни ползи за здравето с ниско съдържание на калории.

Изследванията показват, че къпините са особено богати на антиоксиданти, които могат да блокират освобождаването на провъзпалителни молекули, свързани с определени заболявания.

Една порция от 100 грама къпини съдържа 6 mmol антиоксиданти.

Годжи бери

Годжи берита има характерен сладко-кисел вкус. Яркият му цвят показва наличието на каротеноиди, най-разпространеният от които е зеаксантинът, мощен антиоксидант, важен за зрението.

Изследванията показват, че годжи бери може да помогне за понижаване на нивата на кръвната захар, подобряване на нивата на холестерола, поддържане на имунната функция и осигуряване на ползи против стареене.

Порция от 100 грама годжи бери съдържа около 4 mmol антиоксиданти.

Малина

Малините са пълни със защитни антиоксиданти, които могат да се борят с оксидативния стрес и възпаленията, предотвратявайки развитието на много хронични заболявания.

Една порция малини от 100 грама съдържа 4 mmol антиоксиданти.

