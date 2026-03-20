Инвитро процедурите не са просто медицина - те сбъдват мечти

В условията на все по-често срещани репродуктивни затруднения и нарастваща нужда от индивидуален и човешки подход, МЦ „Афродита“ продължава да утвърждава позицията си като водещ медицински център по асистирана репродукция в България.

За 2025 година клиниката отчита 44,3% успеваемост при инвитро процедурите – резултат, който я нарежда сред най-успешните в страната. Това постижение е особено значимо, тъй като се поддържа вече 13 поредни години – изключителен успех за България.

Зад тези показатели стоят 19 години последователна работа, стабилен и дългогодишен екип и прилагане на световни стандарти в репродуктивната медицина. Медицинският директор, ръководителят на направление „Стерилитет“, главният анестезиолог и главният ембриолог работят заедно повече от десетилетие – приемственост, която гарантира сигурност, качество и доверие за пациентите.

От началото на тази година към екипа на МЦ „Афродита“ се присъединява и д-р Андрей Минчев – международно утвърден инвитро специалист, с когото разговаряме за съвременните инвитро процедури, иновациите в лечението и човешката страна на този деликатен път.

Д-р Андрей Минчев има международен опит, придобит в Израел и Обединеното кралство. Притежава над 10 години успешна практика в областта на инвитро процедурите и повече от 15 години опит в оперативната гинекология.

– Д-р Минчев, все повече двойки в България се сблъскват с репродуктивни затруднения. Какво показва Вашият опит?

– За съжаление, това е обективна тенденция. В последните години наблюдаваме нарастване на репродуктивните проблеми както при жените, така и при мъжете. Причините са комплексни – начин на живот, хроничен стрес, отлагане на родителството, хормонални и генетични фактори. Добрата новина е, че съвременната репродуктивна медицина разполага с все по-прецизни и ефективни методи, които дават реална надежда.

– Какво всъщност означава модерно инвитро лечение днес?

– Модерното инвитро лечение означава персонализиран подход. Няма универсални решения. В МЦ „Афродита“ всяка двойка преминава през задълбочена диагностика, анализ и открит разговор с екипа. Едва след това се изготвя индивидуална стратегия, съобразена с конкретния случай, а не стандартен протокол. Именно това прави лечението по-ефективно и по-сигурно.

– Какви са най-честите притеснения на пациентите, които идват при Вас?

– Най-често това са страхът и несигурността. Много двойки вече са преживели неуспешни опити и идват с усещането, че са изчерпали възможностите си. Затова първата ни задача не е само медицинска, а и човешка – да върнем доверието, спокойствието и надеждата. Инвитро процедурите са емоционално натоварващи и този аспект не бива да се подценява.

– Какво Ви мотивира да станете част от екипа на МЦ „Афродита“?

– В определен момент човек търси не просто работно място, а среда със смисъл. В МЦ „Афродита“ видях ясно изградена визия, високи медицински стандарти и истинско уважение към пациента. Това е център, в който мечтата за дете се приема лично – с внимание, отговорност и етика. За мен беше важно да се присъединя към екип, който не обещава чудеса, а създава реални възможности.

– Какво отличава инвитро програмите в МЦ „Афродита“?



– Комбинацията между високо медицинско ниво и последователност в работата. Клиниката разполага с последно поколение апаратура, стандартизирани оперативни процедури и работи с най – висок клас консумативи прилагани в инвитро процедури. Работим в тясно сътрудничество с едни от най-големите генетични лаборатории в света. МЦ „Афродита“, в лицето на директора на инвитро лабораторията Георги Дойчев, е и единственият представител от България в PGT Consortium към ESHRE –показател за високото ниво на ембриологичната и генетичната експертиза в центъра.

– Каква роля играе доверието между лекар и пациент при инвитро лечението?

– Огромна. Инвитро лечението изисква партньорство. Когато пациентите са информирани и имат открита комуникация с екипа, те са по-спокойни и ангажирани. Това влияе пряко и върху резултатите.

– Какво бихте казали на двойките, които се колебаят дали да направят първата крачка?

– Да не отлагат. Колкото по-рано се направи консултация със специалист, толкова повече възможности има. Инвитро процедурите не са последна надежда – те са реален шанс, подкрепен от наука, опит и технологии. Най-голямата грешка е загубата на време.

– Каква е Вашата лична мотивация като инвитро специалист?

- Няма по-голямо удовлетворение от момента, в който видиш щастието в очите на хора, чакали с години. Всеки положителен тест, всяка новина за настъпила бременност ми напомня защо съм избрал тази професия. Това не е просто медицина – това е мисия.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com