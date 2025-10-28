Herbalife отбеляза 15 години в България

Световният лидер в областта на храненето и активния начин на живот Herbalife отбеляза 15 години присъствие в България с впечатляващо двудневно събитие в Sofia Event Center. Празникът събра близо 500 участници – дистрибутори, партньори и приятели на марката – за да отпразнуват заедно устойчивото развитие на компанията, нейния принос към обществото и силната общност, изградена около идеята за по-здравословен живот.

Петнадесет години успехи и растящо доверие

От откриването на офиса си в България през 2010 г., Herbalife се превърна в една от най-разпознаваемите компании в сегмента на здравословното хранене. За първите три години тя наброява малко над 1700 дистрибутори, а днес броят им надхвърля 7000. Този ръст е свидетелство за трайния интерес към балансирания начин на живот и доверието, което потребителите гласуват на бранда. Събитието отбеляза и визията за бъдещето – Herbalife да продължи да се развива като водеща компания, общност и платформа за здраве и благополучие.

Социална мисия и подкрепа за спорта

По време на годишнината акцент беше поставен и върху социалната отговорност на компанията. От 2009 г. Herbalife си партнира с Фондация „За нашите деца“, като подпомага приемни семейства в центрове за обществена подкрепа в София и Пловдив. Благодарение на ежегодното финансиране от компанията над 1500 деца са получили храна и насоки за здравословно хранене.

Herbalife активно подкрепя и спорта – с партньорства с двукратния световен шампион и параолимпийски сребърен медалист Християн Стоянов и с изгряващата тенис надежда Денислава Глушкова. Членовете на компанията редовно участват и в масови спортни прояви като Софийския маратон и Legion Run, насърчавайки общностния дух и активния живот.

Вдъхновяваща визия и човешко послание

„Развитието на Herbalife България отразява не само нарастващата популярност на тенденцията за здравословен начин на живот, но и доказва доверието, което нашите клиенти имат в иновативните ни продукти и силата на общностите, които изградихме“, сподели Ромео Казанеску, директор на Herbalife България.

Той допълни, че въпреки икономическите предизвикателства през последните години бизнес моделът на компанията продължава да привлича хора, търсещи гъвкавост и възможност за собствен бизнес в сферата на благополучието.

„През последното десетилетие почти удвоихме продажбите си и вече имаме над 50 активни общности в страната, които осигуряват подкрепа за здравето и благополучието на стотици хиляди хора. Изключително се гордея с нашата работа с Фондация „За нашите деца“ – да виждам как това помага на семейства, носи огромно удовлетворение. Радвам се, че успяхме да отбележим 15 години Herbalife България по такъв забележителен начин“, заяви той.

За Herbalife

Herbalife е глобална компания, която променя живота на хората чрез висококачествени хранителни продукти и бизнес възможности за своите независими дистрибутори от 1980 г. насам. Днес марката предлага подкрепени от науката продукти в над 90 държави, като насърчава приемането на по-здравословен и по-активен начин на живот.

