Д-р Венета Павлова: Флуоридите са естественият щит на зъбите

Д-р Венета Павлова е специалист по естетична дентална медицина. Тя е основател и собственик на най-голямата верига дентални клиники в България – ЕО Дент, която е акредитирана университетска база за специализация на лекари по дентална медицина. Председател е на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) и е член на Комисията по квалификация и акредитация към БЗС. Завършила е стоматологичния факултет на МУ – София и е магистър по здравен мениджмънт. Усъвършенства се в областта на протетичната дентална медицина и поливалентната стоматология. Ежегодно участва в най-значимите световни дентални събития в Германия, Австрия, Англия, Италия, Франция, Белгия, Хърватия, Южна Корея и др.

Открай време флуоридите са едни от най-обсъжданите минерали, когато говорим за красива и здрава усмивка. Някои вярват, че те укрепват емайла и предпазват от кариеси, други ги избягват на всяка цена. Красивата усмивка обаче не зависи само от четката и пастата за зъби – хидратацията и минералният състав на водата, която пием, имат пряко значение за здравето на зъбите и емайла. Стоматологът д-р Венета Павлова развенчава едни от най-разпространените митове за флуора и споделя в какви количества е полезно да го приемаме ежедневно, за да се възползваме от неговите доказани ползи.

Кои фактори определят здравето на зъбите в дългосрочен план? Доколко важна е хидратацията?

Здравето на зъбите зависи от комбинация от фактори – балансирано хранене, редовна и правилна орална хигиена, достатъчен прием на минерали (особено калций, фосфор, магнезий и флуор), както и от качеството на водата, която консумираме. Хидратацията има пряко влияние – тя поддържа нормалния състав и количество на слюнката, която е естествен защитен механизъм срещу кариеси. Слюнката неутрализира киселините в устната кухина, доставя минерали за реминерализация на емайла и подпомага самопочистването на зъбните повърхности. Недостатъчната хидратация води до сухота в устата, наричана още ксеростомия. Освен това може да повиши риска от кариеси, възпаления и от появата на лош дъх.

Каква вода трябва да пием за здрави зъби? Възможно ли е правилният подбор на микроелементи в нея да укрепи емайла и да ни предпази от кариеси?

За да се радвате на красива усмивка и здрави зъби, се препоръчва вода с умерена минерализация и алкална реакция (рН над 7), богата на калций, флуор, магнезий и хидрокарбонати. Такава вода неутрализира киселинността в устата и допринася за укрепване на емайла. DEVIN Минерална например е изключително подходяща в това отношение, тъй като има около рН 9,5, което подпомага поддържането на здравословна среда в устната кухина. Алкалната й реакция може да помогне за неутрализирането на киселинни напитки като кафе и сокове. Минералната вода на DEVIN съдържа около 3,7–4,0 мг/л флуориди, метасилициева киселина, както и микроелементи като калций, цинк и магнезий – важна комбинация, която има отношение за изграждането на по-здрав и устойчив емайл. Правилният подбор на микроелементи във водата, която пием ежедневно, без съмнение може да подобри минералния баланс в устната кухина и да намали риска от кариес. Важно е обаче да се прави разлика между нуждите от минерали при бебета, деца и възрастни. При най-малките отделителната система все още не е напълно развита, което им пречи да усвояват ценни минерали и приема им в по-големи количества по-скоро би натоварило бъбреците. При възрастните обаче ползите са многобройни. Това се дължи на вече развитите функции на организма, който безопасно може да приема микс от полезни микроелементи и да регулира усвояването им.

Темата за флуорида често предизвиква спорове при избора на паста за зъби – полезен или вреден е той? Какво казват специалистите?

Флуорът е един от най-добре проучените елементи в стоматологията. В умерени количества той е изключително полезен. Участва в изграждането на флуороапатит - устойчив минерал, който прави емайла по-плътен и устойчив на киселинни атаки и бактерии. Проблеми може да възникнат само при прекомерен прием, особено в ранна детска възраст, когато зъбите се формират. Тогава може да се развие дентална флуороза – появяват се бели или кафяви петна по емайла. Затова е важно майките да внимават каква вода дават на детето си. Както вече споменах, всичко е многокомпонентно и има базисни правила, към които е добре да се придържаме, за да имаме красива усмивка. Специалистите подчертават, че флуорът е безопасен и необходим, когато се използва в контролирани количества – както в пастите за зъби (обикновено 1000–1500 ppm), така и във водата.

Флуоридът се среща и в естествения състав на някои минерални извори. Има ли ползи за здравето от него?

Флуоридът, когато е в естествени и физиологични количества, укрепва както костната, така и зъбната тъкан. Затова без съмнение можем да твърдим, че в определени норми той се отразява благоприятно на организма – ползите му за здравето са отвъд красивата усмивка. Когато си избирате за пиене бутилирана минерална вода с наличието на флуор, е хубаво да знаете, че флуоридите подпомагат образуването на флуороапатит и правят емайла по-устойчив към киселинни и бактериални атаки. Освен това те имат превантивен ефект срещу кариеси при децата, когато водата се приема дозирано. В медицината флуоридът се използва и за профилактика на остеопороза и поддържане здравината на костите.

В какви количества е препоръчително да приемаме флуориди и откъде да си ги набавим?

Препоръчителният дневен прием на флуор при деца до 10 години е между 0,7 и 1,5 мг/ден. При възрастни количеството е почти двойно - около 3 мг/ден. Това означава, че при деца дневната потребност на този минерал може да се покрие с приема на между 150 и 300 мл минерална вода на ден, докато за възрастните е безопасно да пият 1-1,5 л дневно. В малки количества флуоридите се съдържат също в някои храна и напитки. При напитките такива са черните и зелените чайове, докато при храните флоур се съдържа в риба, морски дарове, спанак, грозде и други. Флуорид може да се набави още и чрез локално приложение от пасти за зъби, флуорни води за уста и професионални флуорни апликации. Важно е обаче да не се надвишава дневната доза, тъй като хроничният свръхприем (над 5 мг/ден продължително време) може да доведе до флуороза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com