Роналдо поднови старата война с Лео Меси

Кристиано Роналдо отново вдъхна живот на позабравения спор кой е по-велик - той или Лионел Меси.

Португалецът даде интервю за близкия си приятел Пиърс Морган, а в кратък откъс от него нападателят на Ал Насър сподели своето мнение по въпроса.

"Казват, че Меси е по-добър от теб, ти какво мислиш?", попита Морган.

На което бившият играч на Реал Мадрид отговаря:

"Меси по-добър от мен ли е? Не съм съгласен с това мнение. Не искам да бъда скромен".

Цялото интервю на Роналдо пред Морган ще излезе на 4 ноември.

Португалецът е печелил 5 пъти "Златната топка", докато Меси е правил това 8 пъти. В момента Кристиано е на 40 години и играе за арабския Ал Насър, докато аржентинецът е "само" на 38 и носи екипа на Интер Маями в САЩ.

Бележи гол след гол за Ал Насър

Кристиано Роналдо продължава да бележи гол след гол за Ал Насър, преследвайки следващата цел в кариерата си - да реализира 1000 гола в професионалния футбол.

40-годишната португалска легенда бе автор и на двете попадения за клубния си отбор при победата с 2:1 над средняка в класирането на Про лигата Ал Фейха, намиращ се на десета позиция.

Така португалецът вече има 8 гола в 7 шампионатни срещи този сезон, както и общо 952 в кариерата си. И така вече е на по-малко от 50 попадения от целта си да достигне 1000. 843 от тези попадения са вкарани с екипите на различните му клубни отбори, а останалите 109 са за националния отбор на родината му Португалия.

Меси даде отговор за Мондиал 2026

Лионел Меси за първи път заговори за Мондиал 2026 - тема, която в Аржентина се обсъжда като такава от национално, съдбоносно значение. Десетката досега отказваше да каже дори дума за това дали ще е в отбора и за шампионата догодина, на който тимът на Лионел Скалони ще защитава световната титла, спечелена в Катар 2022. По време на световното Меси ще навърши 39 години (в края на юни догодина), а в родината му се пише, че ще предпочете да спре с националния преди турнира.

Той бе изпратен от публиката в Аржентина с емоции по време на квалификацията с Парагвай на 5 септември.

Тогава Лео вкара два гола за победата с 3:0 и се разплака, защото се знаеше, че вероятно играе за последен път на родна земя с екипа на страната.

Разбира се, световното първенство не е в Аржентина и легендарният №10 не бе казал нито "да", нито "не" за това дали ще играе на него.

"Истината е, че ще бъде невероятно да съм в Щатите и да защитаваме титлата си заедно с останалите момчета - каза Лео в интервю за NBC. - И искам да съм там. Искам да се чувствам добре и напълно готов, за да съм важна част от отбора. Ако съм там, това ще е само, за да помогна. Затова и не мога да кажа категорично какво ще се случи. Ден след ден ще оценяваме състоянието ми, кондиционно, като възможности.

Няма да преча на момчетата, имат отличен отбор

Трябва да съм на сто процента готов, защото иначе няма да съм полезен на отбора. Ще бъде невероятно да съм на Мондиала и да спечелим отново. Дано Бог ми помогне да го постигна. Но трябва да съм честен към себе си, Скалони и отбора. Ако съм добре, ще съм там. Ако не - какъв е смисълът? Имаме чудесен отбор, защо да съм там, ако не съм на нивото на останалите?

Ще действаме стъпка по стъпка. Ще приключа сезона с Интер Маями (в края на календарната година - б.р.), ще си почина, а после ще се върна тук за предсезонната подготовка. Да видим как се чувствам през януари, после през март. И най-важно - как съм през май и юни, преди самото първенство. Сега се чувствам отлично, годината беше много добра. Всичко в Маями е идеално за мен и семейството ми, а на терена все още мога да правя добри неща."Отборът на Меси е в плейофите на Мейджър лигата и търси първа титла в своята история.

