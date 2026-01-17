Пенсионерите спасяват търговци и банкери

Възрастните хора дават газ на обмяната с мощна евроинжекция

Пенсионерите се оказаха спасителния пояс за търговци и банкери, които трябва да обменят левовете в евро. От Ивановден (7 януари), когато започна раздаването на парите на възрастните, преминаването в новата валута рязко се ускори. До Петльовден по нов стил (20 януари) над 2 милиона възрастни хора ще получат сумите, превалутирани в евро по курса на БНБ 1,95583. Когато си получат парите за месеца, пенсионерите първо тичат на касите, за да си платят сметките за ток и вода, после в аптеката за лекарства, а каквото остане – за храна, за да изкарат месеца. Много баби и дядовци не пропускат да заделят и по някоя двайсетолевка за внуците – да ги зарадват като дойдат и да покажат, че се справят с новата валута.

Така икономиката ще получи мощна финансова инжекция от новата валута, която ще ускори обмяната: през януари 2026 г. се заделя обща сума от над 1,7 млрд. евро за пенсии и обезщетения по държавното обществено осигуряване (ДОО), което е увеличение от 9.6% спрямо 2025 г.

На Ивановден, когато започна раздаването на първите банкноти в евро, стотици пенсионери се наредиха на опашки пред пощенските станции още по тъмно – от мерак да пипнат новите пари и от страх да не свършат, както се е случвало преди с левчетата.

„За нас това е ново, вълнуваме се, нищо не ни притеснява. Каквото за всички, това и за нас“, казва пред бТВ Таска, която е взела парите си от станцията в Криводол. Най-възрастният жител на село Трилистник, 92-годишният Спас Генчев, също бе сред първите, които взеха пенсията си в новата валута. "Това са 50 евро тук, 600 евро са моите, за нищо не съм се нагласил да ги харча, за вкъщи", споделя възрастният мъж.

Други жители на селото признават, че за първи път докосват евробанкноти и се опитват да свикнат с новите стойности. "Ще се оправим някак си. Преди как сме се оправяли с големите пари, после в левове", казва Хатина Чилова. Тя ще запомни деня с покупката на шоколад за 1.48, платен с първите ѝ евромонети.

В дните за раздаване на пенсии около пощите и банките е осигурено засилено полицейско присъствие, а в малките и отдалечени населени места към полицията се присъединяват и екипи на Жандармерията. При необходимост се проверяват съмнителни лица и се спират автомобили. В самите пощенски станции има охранителни камери. „Възможни са злоупотреби, защото възрастните не познават добре новите банкноти“, предупреждават от полицията. И съветват хората да обменят парите си само в "Български пощи" или в търговските банка.

Процесът като цяло върви гладко, но както при всяка мащабна кампания, не липсват и куриози. Пощата в село Караисен, община Павликени, не отвори врати заради липса на служител и така 500 жители останаха без пенсии. Причината е, че Валентина, която от 30 г. работи в клона, се е пенсионирала от Нова година, а новоназначената служителка все още не е била постъпила на 7 януари. Наложи се лично вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов да се намеси и да разпореди леля Валя да се върне за няколко дни, за да раздаде пенсиите.

Спешна реакция на властите се наложи и в друго павликенско село - Стамболово, където над 100 души останаха без първите си пенсии в евро. Причината – единствената служителка се оказа в болничен до 16 януари. От "Български пощи" се задействаха и на 12 януари пощенската станция отвори в 08:30 часа. Оказа се, че от ръководството са се разпоредили отпускът по болест на служителката да бъде прекратен. „В болничен съм до 16 януари, но направих компромис да се върна на работа заради хората. Не успяха да ми намерят заместник”, каза Назмие. Наложи се обаче пенсионерите да чакат още няколко часа да пристигне инкасо автомобилът с парите.

29% от възрастните ( или малко над 542 000 души) получават пенсиите си в брой в някоя от над 2500-те пощенски станции в страната. Останалите – по банкови карти, които също бяха заредени на 7 януари.

322, 37 евро е минималната пенсия до 1 юли, когато би трябвало да има осъвременяване по "швейцарското правило". Това се равнява на 630,50 лева досега. Ако имате не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършени 67 години за мъжете и жените, ще получавате 274,02 евро при 535,93 лева досега.

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване става 370,73 евро при над 90% намалена работоспособност, 338,49 евро – от 71 до 90% намалена работоспособност и 274,02 евро – от 50 до 70,99% намалена работоспособност.

Наследствената пенсия, която е определена на 75% от минималната пенсия за стаж и възраст, вече ще е 241,78 евро при 472,88 лева досега.

Максималната пенсия запазва размера си, като таванът остава 1738,40 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com