Империята на Армани става на парчета

Зад затворените врати на семейните имения вече се водят ожесточени спорове за кеш, недвижими имоти и интелектуална собственост, пишат таблоидите

Един по един големите модни диктатори си отиват, а империите им обикновено залязват – преминават в ръцете на конкуренти или нови гурута създават моделите.

Какво ще се случи с „Армани“ – марката, станала символ на изискан лукс, след като нейният създател Джорджо Армани почина на 4 септември? Той се бореше да запази независимостта на компанията си, докато други италиански икони като Gucci и Fendi бяха погълнати от по-големи луксозни конгломерати. Сега едноименната фондация ще определи съдбата й.

Армани промени модата с прочутото мъжко сако без подплата, съчетано с обикновена тениска. През 80-те костюмите му се превърнаха в задължителен елемент от гардероба на успешните мъже и символ на нова ера за работещите жени.

Но още преди години се говореше, че компанията вече е с остарял бизнес модел. И единствено съпротивата на Джорджо спира поглъщането й от големите акули в модния свят - Kering и LVMH.

Спадът на продажбите в луксозния сегмент, който удари богатството на мажоритарния собственик на LVMH Бернар Арно и семейство Пино на Kering, не подмина и Armani – през юли компанията отчете намаление на годишните продажби с 5%, до 2,3 милиарда евро. Ако марката някога бъде продадена, новият собственик ще трябва да преосмисли подхода си към правенето на бизнес, пише The Wall Street Journal (WSJ).

След смъртта на създателя си компанията може да стане публична с одобрението на мнозинството от борда на директорите. Поради разпознаваемостта на марката, тя би привлякла голям интерес, ако бъде продадена, но няма да бъде оценена толкова високо колкото Chanel или Dior.

Миналата година Армани каза пред Bloomberg News, че не изключва първично публично предлагане или продажба на част от бизнеса след смъртта му. „Това, което винаги е характеризирало успеха на моята работа, е способността да се адаптирам към променящите се времена“, подчерта дизайнерът.

Има вероятност компанията да запази по-скъпите марки Armani Privé и Giorgio Armani, жертвайки приходите от търговски обекти, за да подобри имиджа си.

На своите наследници Джорджо Армани е оставил разпореждане, в което е определил принципите на управление на компанията след смъртта му. Той е начертал мерки за осигуряване на приемственост и независимост на бизнеса си, управляван чрез доверени членове на семейството и мрежа от дългогодишни колеги. Компанията публикува изявление, в което обещава да се придържа към заветите на своя основател. „Giorgio Armani е компания с петдесетгодишна история, изградена с емоция и търпение. Джорджо Армани винаги превръщаше независимостта на мисълта и действието в своя запазена марка. Компанията е и ще си остане отражение на този дух. Неговото семейство и служители ще водят групата напред с уважение и приемственост към тези ценности“, се казва в изявлението.

Наследството

„Естествено, не славата е тази, която ме теглеше по този път. Не бяха и парите – те не могат да купят елегантност…Не мога да творя и да мисля за пари едновременно", казва италианецът, който винаги е притежавал завиден бизнес нюх. Според списание “Форбс” той е финансово най-успелият дизайнер в света.

Холдингът Giorgio Armani S.p.A. отчита приходи от 2,7 милиарда долара, марката, която носи името му, се оценява на над 10 милиарда долара. Армани притежава яхта на стойност 60 милиона евро и имоти в Милано, Париж, Сен Тропе и Сен Мориц. Тъй като няма партньор или деца, които да го наследят, той е заявявал, че иска да даде богатството си на семейството и на хората, с които работи. „Армани“ има над 600 магазина, седем индустриални хъба и над 9000 служители. Освен дрехи и аксесоари, марката предлага парфюми, козметика, мебели, книги, цветя и дори шоколад. Армани притежаваше ресторанти, барове, клубове и баскетболен отбор.

Сред наследниците са 86-годишната сестра на дизайнера Розана, двете му племеннички Роберта и Силвана и племенникът Андреа Камерана. И тримата заемат високи позиции в компанията. Друг наследник е асистентът на Армани, 72-годишният Панталео Дел'Орко, който отговаря за мъжките колекции на всички марки на холдинга.

Източници разкриват, че зад затворените врати вече се водят ожесточени спорове за кеш, недвижими имоти и интелектуална собственост. Разнасят се слухове за семейни интриги и съюзи, които могат да ескалират до съдебни битки и публични скандали. Очевидци твърдят, че някои членове на семейството вече планират стратегически ходове, за да овладеят ключови активи, което прави наследството на Армани една от най-горещите теми в света на лукса и модата.

В Милано се шушука, че адвокатски кантори подготвят ходове, че „скрити играчи“ могат да предявят претенции. Дали няма да излязат и неочаквани лица – бивши партньори, сътрудници, приятели на Армани, които да поискат парче от тортата?

Известно е, че модният дизайнер основава фондация „Джорджо Армани“ през 2016 г., като целта й е да запази ценностите на компанията. Преди девет години фондацията символично притежаваше 0,1% от акциите на корпорацията, но се предполага, че впоследствие ще получи значителна сума.

Последна почит

Армани бе погребан с частна церемония в семейната крипта до родителите и брат си в малкото селце Ривалта близо до Пиаченца, Северна Италия. В Ривалта Джорджо е прекарал детството си.

Близо 15 000 души отдадоха последна почит на прочутия дизайнер в централата на модната му къща в Милано – сцена на многобройни бляскави ревюта. Сред дошлите на поклонението бяха Санто Версаче – брат на Джани Версаче, бившият премиер Марио Монти, футболната легенда Паоло Малдини, кметът на Милано Джузепе Сала, Джон Елкан, наследник на известното семейство Аниели, и съпругата му Лавиния. Елкан, който ръководи инвестиционното дружество на семейство Аниели - "Ексор", е обсъждал потенциално обединение с Армани за създаване на италиански конгломерат за луксозни стоки, включващ и производителя на спортни автомобили "Ферари", собственост на "Ексор". Разговорите обаче не доведоха до никъде.

И в Пиаченца, и в Милано бе обявен траур.

Крилати фрази:

„Разликата между стила и модата е качеството“.

„Да бъдеш елегантен, да имаш класа и стил не означава да се набиваш на очи, а да останеш за дълго в паметта на другите.“

„Истинският лукс е да можеш да си позволиш да кажеш това, което наистина мислиш!“

„Евтините обувки винаги са лоша сделка.“

„Да изглеждаш перфектно? Това е преди всичко въпрос на увереност в себе си.“



Как студентът по медицина се превърна в модна икона

Избира моделите, които приличат на майка му, първи отказва да наема кльощави

Историята на Джорджо Армани е подобна на други италиански приказки за модата, в които хората, които й се посвещават, са изстреляни до висините.

Да, стана много богат, но не се е родил със сребърна лъжичка в устата. Джорджо е син на Уго Армани – корабен мениджър, и Мария Раймонди, израснала в бедно семейство, но голяма красавица. Именно по неин образ Армани и досега избираше моделите, които да представят новите му колекции. А след смъртта на 21-годишната Ана Каролина Рестън от анорексия през 2006 година Армани е първият дизайнер, който остро осъжда кльощавите манекенки и категорично отказва такива да дефилират на ревютата му.

Детството му минава в Пиаченца – малък град до Милано. Там с брат му Серджо и сестра му Розана виждат разрушенията на Втората световна война. Техни приятели са убити по време на съюзническите бомбардировки. “Киното в Милано беше моето място за мечти. Тогава се влюбих в идеализираната красота на холивудските звезди”, разказва дизайнерът в интервю за американското списание “Харпърс базар”.

В много ранна възраст Армани се увлича по медицината. След като прочита "Цитаделата" на Арчибалд Кронин, постъпва в Медицинския факултет на Миланския университет. По време на следването работи като санитар във военна болница, където придобива опит. Описва този период като един от най-трудните в живота си. След три години осъзнава, че това не е неговото призвание. Но изучаването на анатомия по-късно му помага да създава дрехи, от каквито човешкото тяло се нуждае - удобни, свободни и естествени.



В модната индустрия го довежда случайността.

След като се уволнява от армията, на 23 г. той започва работа в универсалния магазин в Милано La Rinascente. Тази позиция му позволява да се запознае с модата отблизо. Научава се не само да комбинира цветове и материи, но и да разбира желанията и нуждите на клиентите.

През 1965 г. започва да работи за Нино Черути, където се утвърждава като талантлив дизайнер. През 1970 г. решава да стане независим. Създава колекции за различни марки, което му позволява да експериментира.

На 24 юли 1975 г. се ражда едноименната марка Giorgio Armani със седалище във Венеция. За да стартира собствена компания, Джорджо залага своя Фолксваген Бръмбар (Volkswagen Beetle) и инвестира средствата като начален капитал.

Първата му колекция мъжка мода е приета с огромен интерес и положителни отзиви. След това създава и дамска мода. През 80-те години разширява бизнеса си извън Италия и Европа, отваря бутици в Ню Йорк, Лондон и Токио. Започва да предлага аксесоари, парфюми, часовници и дори мебели.

„Имал съм жени, понякога и мъже“

Армани е под светлината на прожекторите, но ревниво пази личния си живот. Не е разкривал публично тайните си от 2000 г., когато казва пред Vanity Fair: „Имал съм жени в живота ми. А понякога и мъже“. През 2024 г., вече на 90 г., той нарушава мълчанието, пише lifestyle.bg. В интервю за Corriere della Sera дизайнерът разказва как е загубил девствеността си и как е осъзнал, че го привличат мъже. Но единствената връзка, за която говори открито, е за неговата голяма любов и бизнес партньор - архитекта Серджо Галеоти. Двамата се запознават през 1966 г. на морето във Форте дей Марми. Тогава Армани е на 32 и работи за текстилния магнат Нино Черути. По-младият с 11 години Галеоти бързо се превръща в негов доверен човек и вдъхновител, разказва Hollywood Life. „Срещнахме се близо до нощния клуб Capannina във Версилия, където бях на почивка за няколко дни. Видях Серджо в колата му и веднага се влюбих в тосканската му усмивка“, признава много по-късно Армани.

Той е човекът, който убеждава Армани да започне собствена марка. През 1975 г. заедно основават Giorgio Armani - Армани е творческата сила, а Галеоти поема бизнеса. Тандемът им превръща марката в глобална икона на лукса.

През 1985 г. Серджо Галеоти умира едва на 40 години от усложнения, свързани със СПИН. За Армани това е тежък удар. "Когато Серджо си отиде, част от мен си отиде с него. Все още съм изумен, че намерих в себе си устойчивостта да издържа на такава огромна болка. Трябваше да използвам силата на волята си, за да се справя. Цяла година, прекарана до болничното легло на Серджо…И всичко това се случи, когато кариерата ни вървеше нагоре, когато ставахме известни, достигайки световна слава. В момента, когато придобих увереност в себе си, ме сполетя този удар.“

Той се зарича, че няма да допусне друг мъж до себе си. Дали е така, никой не може да каже със сигурност. Но дизайнерът признава, че и днес носи пръстена на Серджо.

Говори се, че в последните си години Армани е имал връзка с Лео Дел'Орко, ръководител на офиса за мъжка мода в „Армани“. „Осъзнавам, че няма смисъл да съм влюбен. Но изпитвам дълбока привързаност към Лео, който живее с мен от години и е най-близкият ми човек“, казва Армани.

10 факта за Джорджо

Той е първият дизайнер на висша мода, който излъчва на живо ревюто си на Armani Privé пролет/лято 2007 по време на седмицата на модата. Подкрепя спорта. За Летните олимпийски игри през 2012 г. в Лондон облича целия италиански отбор в тъмносини комплекти. Привърженик е на Интер Милано. Работил е по екипите на „Челси“ и по интериора на "Стамфорд Бридж". Първият му успех идва с линията якета бомбър, които пренаписват правилата за връхно облекло. Създава униформи и за италианската полиция, за таксиметрови шофьори, за стюардеси. Трамплин в кариерата му е моментът, в който Ричард Гиър отваря гардероба и чекмеджетата си, пълни с дрехи от неговата марка, във филма “Американски жиголо” през 1980 година. Това превръща марката Giorgio Armani в символ на нов подход към мъжката мода – стилен, мек и елегантен. Новия стил първи оценяват американците – обличат широки панталони, бели ризи и деструктурирани блейзъри – вталено сако без подплънки в убити цветове, каквото носи героят на Гиър. Създател на модела е Дженаро Рубаначи, който го шие за първи път през 1930 г. в Неапол. Благодарение на Армани то се превръща в любимата връхна дреха на мъжете. Армани е направил костюмите за над сто филма. Облича героите на Скорсезе във "Вълкът от Уолстрийт", Кевин Костнър и Шон Конъри в "Недосегаемите“ (1987), Джордж Клуни в "Батман и Робин" (1997). С негов костюм Крисчън Бейл е безупречен в ролята на милиардера Брус Уейн. Носили са ги Клайв Оуен и Джъстин Тимбърлейк, Дейвид Бекъм и Меган Фокс са лица на Armani Jeans. Самият Джорджо не обича да носи дрехи по собствен дизайн, предпочита небрежно облекло и вярва, че личният му стил трябва да бъде дискретен, изчистен и непретенциозен. Облича се предимно в черно. Възхищава се на гардероба на Марлене Дитрих, чието умение да носи мъжки костюми изумява въображението му и го вдъхновява. През 80-те години именно Армани въвежда дамския костюм с панталон като символ на независимата и успешна жена – революционна идея за времето си. А появата на Джулия Робъртс на наградите „Златен глобус“ в мъжки костюм Armani, когато получава статуетка за ролята си в „Стоманени магнолии“, е един от знаковите моменти в кариерата му. Той е първият дизайнер, който разделя модните си линии по теми и според статуса на клиента. “Джорджо Армани” е класическата линия, “Емпорио Армани” - насочена към по-младото поколение, “Армани джуниър” е за деца до 14-годишна възраст, “Армани ексчейндж” е колекция за американския и азиатския пазар. Преди години в интервю за „Сънди таймс“ италианецът се обяви против твърде мускулестите мъже, пластичните операции при жените и… онези, които се обличат „като хомосексуалисти“. „Хомосексуалният мъж е 100% мъж. Той няма нужда да се облича „като хомосексуалист“, казва дизайнерът. Според Армани мъжете не трябва да прекаляват с фитнеса, защото огромните мускули не са естетични. Дизайнерът не подминава и жените, обърнали се към пластичната хирургия: „Идиотско е, малките гърди не е задължително да се превръщат в огромен бюст“, казва той и се застъпва за естествената красота, която грациозно да преминава в следващата си възраст. Проектирал е корицата на евангелие за папата. Вегетарианец, не пие алкохол.



