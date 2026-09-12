Ива Петрова предупреди за критични седмици за АЕЦ „Козлодуй“
Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
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Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
Това стана заради предложението за изваждане на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и мините от холдинга
Купуването на евтини обувки винаги е лоша сделка, казваше модният диктатор
"Дабълю Пи инвестмънт груп" е холдинг с инвестиции в Азия и Европа в редица сектори
Новите назначения са Георги Друмев, Димитър Михайлов и Юлия Варадинова-Милкова
Медийният холдинг на Евгений Пригожин ще бъде закрит
Младен Мутафчийски искал да прави холдинг за защита на българските интереси в ЕС
Шефът на Българската асоциация по водите Иван Иванов е избран за председател на УС
Няма риск за стената на яз. „Бели Искър“, каза зам.-министър Николай Нанков
Симитли. Новият посланик на Холандия Том ван Оорсхот бе на работно посещение в Симитли. Проучване на условията за инвестиции и бизнесклимата в Българи...
Денис Ершов поискал от магистратите да спрат сделката с акциите