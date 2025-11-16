QLED и OLED телевизори. Какво са те и кой е по-добър?

Ако търсите нов телевизор, вероятно сте се сблъсквали с мистериозните акроними OLED и QLED. Въпреки че и двете технологии предлагат отлично качество на картината, има значителни разлики между тях.

Какво е OLED?

OLED (Organic LED-Emitting Diode) е вид екран с органични светодиоди, където всеки пиксел излъчва светлина независимо. Това елиминира необходимостта от отделна подсветка и всеки пиксел може да бъде напълно изключен. Това позволява на телевизора перфектно да възпроизвежда дълбоки черни тонове и да се гордее с безкрайно контрастно съотношение.

OLED дисплеите предлагат по-меко изображение, с естествени тонове и отлични ъгли на видимост, гарантирайки, че цветовете остават постоянни дори при екстремни ъгли. Освен това тези панели са изключително тънки, тъй като им липсва обемиста система за подсветка.

Основният недостатък на OLED е цената и рискът от „прегаряне“, при което статични елементи като лога на телевизионни канали могат да оставят следи по екрана. Съвременните модели обаче използват защитни алгоритми и това рядко е проблем при нормална употреба.

LG остава лидер на пазара на OLED, но през последните години Sony, Samsung и Panasonic влязоха в крачка. Samsung например разработва хибридна QD-OLED технология - OLED панели с квантови точки, които подобряват яркостта и наситеността на цветовете.

Какво е QLED?

QLED (Quantum Dot LED) е еволюция на конвенционалните LED телевизори, където изображението се създава с помощта на квантови точки - микрочастици, които подобряват цвета и яркостта. Важно е обаче да се разбере, че QLED все още е вид LCD (течнокристален дисплей), който използва подсветка.

За разлика от OLED, светлината на QLED преминава през няколко слоя, включително квантовия филм и LCD матрицата. Следователно, черният цвят на QLED не е съвсем естествен, а по-скоро тъмносив, тъй като част от светлината неизбежно преминава през пикселите.

Но QLED телевизорите имат предимството на яркостта. Тези телевизори се представят по-добре в добре осветени помещения и се справят много добре с HDR. Те са и по-евтини, особено в по-големите размери.

Какво да изберете - OLED или QLED?

Ако искате най-високо качество на изображението, дълбоки сенки и гледане на филми на тъмно, OLED е несравним. Тези панели осигуряват точно възпроизвеждане на цветовете и превъзходен контраст, което прави изображенията да изглеждат по-живи.

Ако гледате телевизия през деня, често гледате спорт или просто търсите голям телевизор на малка цена, тогава QLED ще бъде по-практичен избор.

