Премиум клас дисплей с AI обработка и 1 000 000 към 1 контраст навлиза на глобалния пазар

LG Electronics представя LG MAGNIT Active Micro LED – ново поколение дисплей, който използва Active Matrix технология за ултрапрецизно управление на всеки пиксел. Със своите 136 инча, 4K резолюция и милион към едно контраст моделът е позициониран като най-високия клас домашно кино на пазара. Устройството вече е налично в Корея, а тепърва ще навлиза в ключови международни пазари.

Active Micro LED: Пиксел по пиксел контролиран образ

LG MAGNIT Active Micro LED е част от премиум серията MAGNIT и предлага 136-инчов екран с резолюция 3 840 x 2 160 пиксела и контраст 1 000 000:1. Ключовата технология тук е Active Matrix управлението, при което всеки пиксел генерира собствена светлина и се контролира индивидуално. Това е съществена разлика спрямо традиционните Passive Matrix решения, които оперират по редове и колони. Резултатът е по-висока детайлност, по-дълбоки нива на черното и значително по-прецизна картина дори при сложни сцени.



LG интегрира и собствена технология за обработка на повърхността, която минимизира влиянието на външната светлина и подобрява точността на цветовете. Прецизният модулен дизайн осигурява гладка повърхност без видими разделения между панелите. Дисплеят е и flicker-free, което намалява зрителната умора при продължително гледане.

Кинематографичен звук и усъвършенствана аудио интеграция

За да бъде изживяването цялостно, LG оборудва модела с вградени 4.2-канални високоговорители с обща изходна мощност от 100 вата. Поддържа се и eARC, което позволява възпроизвеждане на висококачествено аудио без загуби. Така дисплеят може да се използва като самостоятелна звукова система или като част от по-сложна конфигурация за домашно кино.

AI обработка и производителност с α9 от шесто поколение

LG MAGNIT Active Micro LED се задвижва от процесора α9 AI Processor 6th Gen. Той анализира съдържанието във всяка сцена, оптимизира детайлите, намалява шума, разпознава лица, текстури и фонове, за да се постигне естествен и реалистичен образ. Моделът поддържа 144Hz, което осигурява плавно движение и липса на размазване – важно предимство при спортни предавания и динамични видеоигри.

webOS, стрийминг екосистема и визуално съдържание

С операционната система webOS дисплеят предлага достъп до LG Channels – безплатната стрийминг услуга на компанията, базирана на реклами. Поддържат се и основните OTT платформи, както и гейминг услуги. Чрез абонамента LG Gallery+ устройството може да превърне интериора в арт пространство, показвайки класически картини, дигитални илюстрации или игрови арт кадри.

Дисплеят е съвместим с AirPlay 2 и Miracast, което позволява лесно споделяне на съдържание от устройства с iOS и Android.

Dolby Vision, сертификации и безопасност при употреба

LG MAGNIT Active Micro LED поддържа Dolby Vision за висок динамичен диапазон, по-висок контраст и наситени цветове. Моделът има сертификат Color Consistency Wide Viewing от TÜV Rheinland, гарантиращ равномерност на цветовете независимо от ъгъла на гледане.

LG е обърнала внимание и на безопасността: дисплеят е сертифициран за електромагнитна съвместимост от Федералната комисия по комуникации и има Class 2 сертификат от British Standards Institution за устойчивост на запалване. Това го прави подходящ за инсталация в домашна среда.

От домашно кино към бъдеща видео стена

Компанията планира да развие технологията в мащабируема видео стена с потенциал за навлизане и в B2B сегмента. Концепцията позволява използване на Active Micro LED в корпоративни среди, студиа, контролни зали и премиум търговски пространства.

„С впечатляващия си размер, реалистични цветове и детайли с висока разделителна способност, новият LG MAGNIT Active Micro LED превръща дома в истинско кино, предлагащо ненадминато кинематографично изживяване,“ казва Парк Хьонг-се, президент на LG Media Entertainment Solution Company.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com