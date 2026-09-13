Легендарният Франко Неро е специален гост на XIII-то издание на фестивала „Златната липа“
Световноизвестният актьор ще получи наградата за цялостен принос в киното
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Световноизвестният актьор ще получи наградата за цялостен принос в киното
Всяка от 50-те ленти е специално селектирана и обещава да завладее със своята история
Само 3 дни ни делят от старта на кинофестивала, който за 12-ти път ще превърне Стара Загора в столица на европейското кино
Откриващият филм е винаги специално събитие за „Златната липа“
Петима авторитетни кинотворци от Европа ще оценяват тази година качествата на филмите от конкурсната програма на фестивала за ново европейски кино „Зл...
Тази година киномаратонът ще започне на 31 май и ще продължи до 4 юни
Новото европейско кино ще представи най-добрата си извадка в богатата на заглавия извънконкурсна програма
Церемонията за връчването на наградите препълни Операта
Два БГ хита са в конкурса – „Януари“ и „Жените наистина плачат“
Изпратиха кинофеста „Златната липа“ 2021 с бляскава церемония
Шефът на международното жури разказва за срещите си със звездите на световното кино
Големият актьор, който е новият носител на гран при „Златната липа“, вече има и звезда пред Операта
Магдалена Ралчева посрещна елит за издание № 8 на международния кинофест
„Златната липа“ се отлага за 2021-а, споделя известната режисьорка, създател и директор на Международния фестивал за ново европейско кино
Прочутият полски актьор вече има своя фиданка в Алеята на славата, създадена за „Златната липа”
Стара Загора аплодира легендарния поляк, който получи почетната „Златната липа”
"Златната липа" представя 4 игрални и 6 документални филма
Изключителният ерудит не ни позволяваше да се плъзгаме по повърхността, споделя известната режисьорка преди старта на „Златната липа“, където посреща...
Магдалена Ралчева и членовете на журито
Живеем в пълен абсурд, коментира сериозно изключителната комедиантка Но не съм се целувала нито на сцената, нито пред камерите, казва великата актрис...