Рибар събра очите на колегите, хвана огромна златна рибка (СНИМКИ)
30-килограмовата оранжева риба е смеска между шаран и питомна риба
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30-килограмовата оранжева риба е смеска между шаран и питомна риба
Образувано е дисциплинарно производство срещу служител на ОДМВР – Стара Загора, съобщиха от полицията
Чакълът от пясъчните дюни между къмпингите "Градина" и "Златна рибка" трябва да бъде премахнат до 1 юни, нареди РИОСВ - Бургас. Екоинспекцията е напра...
Чакъл е засипан по плажа на къмпинг „Златна рибка" край Созопол, показват снимки, разпространявани в социалните мрежи. „Плаж" Златна Рибка @ БГ черно...
Добрич. Две къщи във вилна зона "Фиш-Фиш" между Балчик и Албена са пометени от свлачище в района. Вследствие на проливните дъждове са се образували с...
Златна рибка в Австралия оживя след като й отстраниха тумор в мозъка. Оказва се, че операцията е била високо рискова за животното, съобщава Би Би Си....
Созопол. Обилните дъждове, които се изсипаха по склоновете на Странджа, препълниха язовирите в района и наводниха няколко пътни отсечки, не пощадиха и...
Добрич. Кметът на Шабла проф. Райна Бърдарева съобщи, че започва реализацията на проект на общината, донесъл й приза на "Стандарт" "Златна рибка" за п...
Проект за обновяване на най-стария морски светофар на Балканите с приз от "Стандарт"
Развъдникът край Жребчево става и база за обучение на студенти
Отличниците получават безплатно разработване на проекти за новия програмен период
София. Никулден е. Има много притчи за добрите дела на свети Никола - как помагал на бедни, дарявал тайно, съживявал умрели. А доброденствието си върш...
София. И тази година най-добрите проекти, реализирани по ОП "Рибарство", ще се състезават в конкурса "Златна рибка". 14 от отличниците по усвояване на...
И тази година най-добрите проекти, реализирани по ОП "Рибарство", ще се състезават в конкурса "Златна рибка". 14 от отличниците по усвояване на евроср...