Зам.-министър отсече! Промени в закона за земеделските земи
Към момента е създадена работна група, която обследва важни точки
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Към момента е създадена работна група, която обследва важни точки
Сравнение на цените на жилищата със земеделската земя
Ще се увеличи производството на български плодове, зеленчуци и месо
Отпада задължението за т.нар. изнесени работни места
Възстанови териториалната си цялост и справедливостта, заяви президентът на Азербайджан
Настояват военното министерство да спре продажбата на поделения
Промяна в два закона-за Общинските бюджети и за Общинската собственост искат селските кметове. Идеите за инициирането на промените са обсъдени на изне...
Да се отложи с 2 години въвеждането на глоби за офшорни дружества, които притежават ниви у нас, изненадващо гласуваха депутатите от комисията по земед...
Вчера се навършиха 75 години от връщането на Южна Добруджа от Румъния на България. Това, наред със Съединението, е най-бляскавият успех на българската...
Предлагаме законодателни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи като подкрепа за животновъдите и млекопроизводителите Това...
След безуспешното разследване за палежи държавата погна прочутия кмет на Галиче - Ценко Чоков, за далавери със земи. Новината е на вестник "Конкурент"...
Лидерът на РЗС: Обработвам само общински терени, плащам си наема! Благоевград. Политикът Яне Янев неправомерно ползва чужди наследствени земи в санда...
София. Министерството на земеделието (МЗ) вее има готовност за оценка и обезщетение на пропадналите от наводненията земеделски площи, съобщи ресорният...
София. По-бързо ще се отчуждават земи за строителство на магистрали. При допуснато предварително изпълнение на акта за отчуждаване инвеститорът на нац...
Предлагат санкции до 300 лв. на всеки 3 месеца за дружествата, които не продадат земята си София. Офшорките, които не продадат земите си до края на г...
Кърджали. Над 4 440 тютюнопроизводители от седемте общини на област Кърджали са подали заявления за регистрация за 2013 г., а за тази година те са 2 8...
Без посредници в доставките на газ, само цар Нептун е между България и Русия, каза Игор Елкин
София. Дружества, които са регистрирани в офшорни зони или в състава си имат акционери, които са регистрирани в някои от офшорните зони по света, няма...
София. Българската земя става напълно достъпна за европейците. Всеки гражданин на държава членка на общността може да дойде и да си купи нива без ника...
Като регионална суперсила Анкара търси интеграция на бившите османски владения