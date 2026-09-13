Важен ден за българите в чужбина, които ще гласуват на изборите
Става дума за двата вида избори - за Европарламент и за Народно събрание, които ще се произведат на 9 юни
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Става дума за двата вида избори - за Европарламент и за Народно събрание, които ще се произведат на 9 юни
Очаква се подадените заявления от желаещи да гласуват да надхвърлят 20 000
Електронни заявления ще могат да се подават до 24:00 ч. българско време
Крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната изтича утре
Промяната влезе в сила от 1 август
Работодателите кандидатстват за август и септември
ЦИК заличи трима кандидати за депутати от списъците
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Мярката в подкрепа на самоосигуряващи се и хора в неплатен отпуск стартира на 27 април
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До днес хората с увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
Учениците трябва да посочат предмета, по който ще положат втория задължителен зрелостен изпит
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