Експерт даде важен съвет на работещите по празниците
Съществуват и случаи, при които се полага и четворно увеличение по време на извънреден труд
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Съществуват и случаи, при които се полага и четворно увеличение по време на извънреден труд
Чака се отговор от просветното министерство и работодателски организации
Повод за недоволството е неясна заповед на МЗ за допълнителното възнаграждение
Получили над €1 милион възнаграждение
Протестиращите определиха срещата като първа крачка в съвместна работа, която ще продължи по-дълго
Досегашните възнаграждения остават за втория тур, който по принцип е по-лек
В столицата възнагражденията са с 67% по-високи от останалите градове на страната Заплатите в София са с 67% по-високи от останалите градове на стран...
Стара Загора. Петдесет надзиратели и служители в Старозагорския затвор, които не са на смяна, излязоха на едночасов протест тази сутрин. "Основното н...
София. "Аз съм готов да отстъпя от позицията си за запазване на размера на минималната работна заплата. Ще предложа тя да расте, само че не толкова ря...
Могат да ходят на работа надрусани и въоръжени, но не и да сменят групите От догодина плащат 10% налог върху безотчетните пари Депутатите сами да си...
София. По бюджетите на общини да бъдат предоставени 4 289 645 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от педагогически...
С по-високи заплати стартират управлението си новите депутати, след като вчера Националният статистически институт (НСИ) оповести данните за средната...
Лондон. Един на всеки пет служители в администрацията на Европейския съюз получава по-голямо нетно годишно възнаграждение в сравнение с това на премие...
София. Месечното възнаграждение на общинските съветници да се уеднакви с минималната работна заплата у нас за съответния месец. Това предложение ще бъ...
Вътрешният министър написа писмо до служителите си