Експерт би тревога! Магнитни бури увеличават...
По думите му влиянието се дължи на промени в секрецията на мелатонин
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По думите му влиянието се дължи на промени в секрецията на мелатонин
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