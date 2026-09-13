Владо Стоянов пред нов договор с Лудогорец
Предлагат на вратаря контракт за още 2 г
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Предлагат на вратаря контракт за още 2 г
Легендарният вратар е в групата на Лудогорец за мачовете с Интер
Направихме всичко необходимо през тези две години и половина Владо да се възстанови
Вратарят се завърна след 1000 дни принудителна почивка заради контузия
Владо Стоянов може да излезе срещу Еспаньол довечера
Вратарят ще бъде обездвижен 1 месец
Вратарят на националния отбор Владислав Стоянов, който се превърна в герой в контролата с Португалия, призна, че Кристиано Роналдо и останалите от дом...
Заплаши ме, че ще ме накаже, разкри вратарят след сензацията в Лейрия Перничани още не могат да се съвземат от радост, след като техният съгражданин...
Марселиньо и Владо Стоянов са героите на "Ещадио Д-р Мигаляеш Песоа" Страхотна България победи Португалия като гост с 1:0 в приятелски мач, игран в Л...
Страхотна изненада за феновете подготвя "Лудогорец", информират от клуба на официалната си страница. За предпоследната контрола срещу "Слован" (Братис...
Още едни "орли" напират за вратаря на "Лудогорец" Владо Стоянов. Според авторитетното издание "Сабах" той е в списъка на "Бешикташ" за зимна селекция....
Шампионът "Лудогорец" ще зимува на върха в "А" група. Тимът на Георги Дерменджиев победи с 2:0 като гост "Черно море" и по този начин си осигури първо...
Вратарят Владислав Стоянов напусна лагера на националния отбор. Той е аут за мачовете с Норвегия и Италия. Губи го и "Лудогорец". Перничанинът ще бъде...
Владо Стоянов изпуснал рейса за Благоевград с 5 минути Вратарят на "Лудогорец" Владислав Стоянов си навлече гнева на треньора Едуард Ераносян, съобщи...
Вратарят на "Лудогорец" Владо Стоянов заяви, че ще остане в клуба и за новия сезон. "На този етап съм тук. Ще видим, има достатъчно време, все пак едв...
Второ дете за два дни зарадва "Лудогорец". Вратарят Владо Стоянов вече е татко на малката Виктория. Това е първа рожба на футболист №1 на България за...
София. Вратарят на "Лудогорец" и националния отбор на България Владислав Стоянов спечели приза за Футболист №1 на България за 2014 г. Подгласници са м...
Вратарят на "Лудогорец" Владо Стоянов ще получи наградата за най-добър футболист за 2014 г. Официалната церемония е тази вечер. Тя ще започне в 19 час...
София. Вратарят на Лудогорец Владислав Стоянов излезе усмихнат, въпреки тежката загуба на орлите от Валенсия. "Разбира се, че не е приятно да паднеш 0...
ЦСКА купува Владо Стоянов срещу 3000 лева, губи го без пари