Всичко за Владо Стоянов

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Последни новини Спорт
Перник пие заради Владо

Перник пие заради Владо

Заплаши ме, че ще ме накаже, разкри вратарят след сензацията в Лейрия Перничани още не могат да се съвземат от радост, след като техният съгражданин...

26 март | 21:15
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"Лудогорец" зимува на върха

"Лудогорец" зимува на върха

Шампионът "Лудогорец" ще зимува на върха в "А" група. Тимът на Георги Дерменджиев победи с 2:0 като гост "Черно море" и по този начин си осигури първо...

12 декември | 16:10
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Оперират спешно национал

Оперират спешно национал

Вратарят Владислав Стоянов напусна лагера на националния отбор. Той е аут за мачовете с Норвегия и Италия. Губи го и "Лудогорец". Перничанинът ще бъде...

01 септември | 18:35
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