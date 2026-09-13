Кои храни съдържат витамин B12
Строгите вегетарианци, пиячите и пушачите, бременните, кърмещи жени и възрастните хора обикновено имат липса на витамина
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Строгите вегетарианци, пиячите и пушачите, бременните, кърмещи жени и възрастните хора обикновено имат липса на витамина
Дефицитът на витамин D е широко разпространен в Европа, особено при по-възрастните хора
На този етап в аптечната мрежа няма дефицит на витамин D, твърдят фармацевти
Какви ползи предлага този витамин и как можем да избегнем дефицита му
Тази година е особена и повечето българи отиват на море неподготвени
Витамин D помага при коронавирус, но не чак толкова колкото се говори в последно време
Не чрез хранителни добавки, а чрез храната трябва да приемаме важния витамин
Витаминът не помага особено на естествената защита на организма срещу коронавируса
Група В са важни за метаболизма, търсете ги в боба и киселото мляко Витамините са изключително важни за човешкото здраве. Въпреки че са невидими с пр...
Лондон. Здрави възрастни няма нужда да приемат витамин Д, според изследване в The Lancet, което предполага, че витаминозните добавки нямат благоприя...