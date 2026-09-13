Обрат! Стана ясно кой ще бори крайнодесния кандидат в Румъния
Първият тур на президентските избори е насрочен за 4 май, а вторият - за 18 май
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Първият тур на президентските избори е насрочен за 4 май, а вторият - за 18 май
Бившият румънски премиер Виктор Понта беше извикан за изслушване днес по ново дело за корупция, в което е разследван за използване на влияние с цел из...
Бившият румънски премиер Виктор Понта ще бъде лишен от научна степен, след като Националният съвет за атестация на титлите, дипломите и университетски...
България с готовност да затвори границите си София, Белград и Букурещ критикуват липсата на стратегия за справяне с кризата с мигрантите Готовност Б...
Договорихме се с България и Румъния за общо становище по темата с бежанците. Това заяви министър-председателят на Сърбия Александър Вучич след своята...
Премиерите на България, Сърбия и Румъния се събират днес в София, за да обсъдят бежанската криза. Разговорите на Бойко Борисов, Александър Вучич и Вик...
Седмица след началото на процеса срещу Виктор Понта, той оцеля при днешния вот на недоверие. 43-годишният социалдемократически лидер е изправен пред б...
Румънският премиер Виктор Понта отива на съд за корупция. Това съобщи Ройтерс и уточни, че той е обвинен в измама и пране на пари. Още четирима души...
Премиерът Бойко Борисов е провел телефонен разговор с румънския си колега Виктор Понта вчера. "Основна тема бе кризата с бежанците и нейните последств...
Конфискуваха активи на румънския премиер, опозицията иска отстраняването му Румънската прокуратура повдигна вчера обвинения срещу премиера Виктор Пон...
Румънският министър-председател Виктор Понта съобщи в своя профил в социална мрежа, че парламентът ще гласува тази седмица намаляване на Данък добавен...
Румънският премиер Виктор Понта се намира в Турция за операция на коляно, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на официални източници. Понта тряб...
Парламентът на Румъния отхвърли свалянето на имунитета на премиера Виктор Понта. Общо 231 народни представители "срещу", докато 120 гласуваха със "за"...
Според румънските власти престъпленията, в които е заподозрян румънският премиер Виктор Понта, са били извършени, докато той е имал частна адвокатска...
Разследваният за корупция министър-председател на Румъния Виктор Понта днес отново изключи да подаде оставка, като заяви, че е невинен, и намекна за в...
Румънската прокуратура погна премиера Виктор Понта. Днес той бе извикан на разпит, тъй като е заподозрян във фалшификации, укриване на данъци, пране н...
Прокуратурата в Румъния обяви, че започва наказателно преследване срещу министър-председателя Виктор Понта. Разследването е за фалшифициране, конфлик...
Крайовска тройка на Балканите създадоха Борисов, Понта и Вучич Мечтата ми е да видя магистрала Белград - София - Букурещ. Това заяви Бойко Борисов сл...
Премиерите на България, Румъния и Сърбия с общи проекти за региона В историческа за три балкански държави среща премиерите на България, Румъния и Сър...
Министър-председателят Бойко Борисов и българската делегация, водено от него, ще участват в съвместно заседание с правителството на Румъния. Премиеръ...