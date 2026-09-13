Всичко за Viber

Следете всички новини, анализи и коментари за Viber. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Крием чатовете във Viber

Крием чатовете във Viber

Eдно от водещите в света приложения за комуникация Viber пусна нова функция „Скрити чатове". Тя позволява на потребителите да скрият избрани разговори...

19 април | 15:34
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Мтел със собствен Viber чат

Мтел със собствен Viber чат

Мтел стартира първия в България публичен чат на телеком компания. В него клиентите могат да се информират за най-новото в технологиите, за интересни н...

03 декември | 17:55
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Viber върна Даниела в родината

Viber върна Даниела в родината

Нашето момиче стана мениджър "Бизнес развитие" за Централна и Източна Европа На 12 октомври Viber, едно от водещите в света приложения за чат съобщен...

18 октомври | 18:05
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Правнук на генерал оглави Viber

Правнук на генерал оглави Viber

Атанас Райков обича да пътува към непознати места, подкрепя организацията за спасяване на животни в риск Работата ми не е задължение, а хоби, казва н...

11 септември | 6:20
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Viber залага на мобилните игри

Viber залага на мобилните игри

Компанията търси местни партньори, с които да отговори на нуждите на потребителите Любопитството и желанието да се учиш на нови неща е единственият н...

31 август | 6:20
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