Две приложения в Русия спряха. По чия вина
Получило се е широкомащабно смущение
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Получило се е широкомащабно смущение
Историята на Атанас Райков
Можете да го откриете във Viber канала Smart Burgas
Комисията не знае как да реагира
Шефът на Viber изнесе нови разкрития
Услугата е официално активна от днес и вече има над 1000 потребители
Приложенията Spotify, Pinterest, Tinder и Viber спряха да работят за iOS устройства
Тайна Viber група разкрива камерите по пътя срещу 500 лв. на месец
Coca-Cola и Viber спечелиха приза в категорията „Най-ефективна кампания с потребителско съдържание“ за проекта „Сбъдни Коледа“
Руските чиновници и военни скоро няма да могат да използват за служебни цели приложения, разработени от чужди компании, пише "Коммерсант". Идеята е на...
Освен бързината на услугите, които Viber предлага на своите потребители, от компанията залагат и на сигурността на личното общуване и предоставят възм...
Eдно от водещите в света приложения за комуникация Viber пусна нова функция „Скрити чатове". Тя позволява на потребителите да скрият избрани разговори...
Мениджъри от утвърдени компании, както и някои от най-бързо прогресиращите български предприемачи, ще станат ментори на студенти, които желаят да запо...
Viber е безплатен и ще остане така. Това съобщиха от компанията собственик на мобилното приложение. Поводът за това бе спам съобщение, което много пот...
Мтел стартира първия в България публичен чат на телеком компания. В него клиентите могат да се информират за най-новото в технологиите, за интересни н...
Нашето момиче стана мениджър "Бизнес развитие" за Централна и Източна Европа На 12 октомври Viber, едно от водещите в света приложения за чат съобщен...
Българката Даниела Иванова става мениджър „Бизнес развитие" за Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ във Viber, съобщиха от компанията. Разрастването на ек...
Атанас Райков обича да пътува към непознати места, подкрепя организацията за спасяване на животни в риск Работата ми не е задължение, а хоби, казва н...
Компанията търси местни партньори, с които да отговори на нуждите на потребителите Любопитството и желанието да се учиш на нови неща е единственият н...
Viber, едно от водещите в света приложения за чат съобщения, открива в България представителство за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Компанията разши...