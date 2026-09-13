Ген. Мутафчийски предупреди! Ето защо боледуваме повече от тежки зарази
Той сподели и какви са равносметките му от ковид пандемията, щаба за борба с която оглавяваше
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Той сподели и какви са равносметките му от ковид пандемията, щаба за борба с която оглавяваше
Българският патриарх е бил една кристално чиста личност
Това е паметен ден за ВМА, защото в своята над вековна история за първи път ще има храм
Негово Светейшество бе хоспитализиран във ВМА
Патриарх Неофит лично е изпратил християнските светини
Патриарх Неофит благослови медиците в болницата
Специален поздрав за Гергьовден
Той поясни, че страната ни трябва да е подготвена за възникването на нови пандемии
20 младежи станаха част от шестия випуск по специалността "Военен лекар"
Показа как се реагира при взривната травма и последиците от нея
Това става ясно от списък на кандидатите, допуснати до конкурс за академици и член-кореспонденти
На 12 май отбелязваме Международния ден на медицинските сестри
„Не трябва да се сваля защитността, въпреки добрите тенденции"
58% е нарастване на заболеваемостта у нас
Плакетът е израз на признание за подкрепата както на генерала лично, така и на екипите на най-голямата болница у нас
Той посети Катедрата по инфекциозни болести и благодари на екипите за неуморния труд
60 на сто дават положителна оценка на работата на ген. Венцислав Мутафчийски
Той поздрави българите за Деня на храбростта и празник на Българската армия
Не оставам с впечатление за компетентност на сегашното правителство и премиера
Това ще става всеки четвъртък, решиха правителството и Националният оперативен щаб