Социолог: ПБ влезе подготвена във властта
Говори Васил Тончев
Следете всички новини, анализи и коментари за Васил Тончев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Говори Васил Тончев
Докато не се промени нещо радикално – ще продължим да си ходим на избори, прогнозира Васил Тончев
Най-важните приоритети пред страната ни са влизането в еврозоната и пълноправното членство в Шенген
Лявото катастрофира, каза Васил Тончев
Евентуално обединение около Ваня Григорова и Мая Манолова е нещо ново и различно, но няма да може да предизвика огромна вълна към себе си
За срещата, която ще се проведе утре
Социологът очаква нов политически проект
Сглобката ще оцелее по геополитически причини, смята Васил Тончев
Най-драматичната битка ще е за второто място в София
Той ще бъде поне за 9 месеца, казва в специално интервю за в. Стандарт социологът от "Сова Харис" Васил Тончев
Кой е най-одобряваният министър?
Ако следващият кабинет издържи поне до местните избори, това ще е сериозен успех
Вотът на недоверие е шанс за рестарт, но след избори, казва социологът
Според Васил Тончев ще има скоро нови избори
Системните партии надигат глава, казва Васил Тончев
По-добре е ГЕРБ да потърсят ново и младо лице за кандидат-президент
Коментар на Васил Тончев за сложната ситуация
Кандидатурата на Пламен Николов много точно отговаря на профила на ИТН, каза Васил Тончев
Борисов има светла и тъмна страна
За първи път младите гласуваха, казва Васил Тончев