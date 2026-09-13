Ваня Кастрева: Децата очакват наказания за насилниците в нета
Съветите за безопасно сърфиране по програма "Киберзащитници" са качени на сайта на РУО-София
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Съветите за безопасно сърфиране по програма "Киберзащитници" са качени на сайта на РУО-София
Превенцията започва от детската градина, каза Ваня Кастрева
Важно е първо дали родителят е информиран, след това какво се случва в класната стая
Класираните на първо желание задължително трябва да се запишат непременно
Ваня Кастрева каза, че засега не се обсъжда такава
По БЕЛ София следват Смолян и Варна, а по Математика - Варна, после Смолян
Министър Красимир Вълчев е изключително отворен към диалог по темата
Нека учениците пишат поне десет желания в документите за кандидатстване, дори и да имат много висок успех.
Кампанията за прием в първи клас протича спокойно, обяви Ваня Кастрева
И в професионалните гимназии се учат чужди езици, но родителите не са информирани Ваня Кастрева е началник на Регионалния инспекторат по образование...
Ваня Кастрева, която вчера подаде оставка като зам.-министърът на образованието, заяви в ефира на Нова телевизия, че постъпката и е акт на отговорно о...
И Ваня Кастрева напуска Министерството на образованието и науката. Заместник-министърът вече е подала оставка, съобщи тя за Нова телевизия. По-рано в...
"История славянобългарска" на Паисий Хилендарски няма да отпадне от учебниците, а ще присъства в програмата за 9-и клас. Това заяви зам.-министърът на...
Възможно е в края на следващата учебна година да се държат матури по предметите музика и изобразително изкуство в специализираните училища. Това съобщ...
Новите учебни програми ще бъдат качени на сайта на МОН до края на месеца, съобщи просветният заместник-министър Ваня Кастрева. Още преди изборите ще б...
Еко кът ще радва учениците в благоевградското V СОУ „Георги Измирлиев". Новата придобивка за възпитаниците на училището откриха официално зам.-минист...
Стихотворението „Плесничка" на Янаки Петров, публикувано в учебника по литература за 5 клас, легитимира насилието над деца. Това каза в студиото на „З...
По пътя на живота пренесете нещо от любимия си учител в себе си. Понякога не усещате как копирате част от него – поведение, отношение, послания. Обичт...
София, Варна и Смолян най-добри на външното оценяване Има доста двойки на матурите. Това съобщи пред бТВ зам.-министър на образованието Ваня Кастрева...
До момента проверяващите екипи на МОН са констатирали три случая, свързани с некоректно поведение на квесторите към ученици по време на държавните зре...