Трагедия! Какво сполетя Валентин Златев
Тежка загуба в семейството
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Тежка загуба в семейството
Бившият генерален директор на "Лукойл" даде показания за Барселонагейт
Прокуратурата продължава разпитите по аферата "Барселонагейт"
Ще отговаря на въпроси за "Барселонагейт"
Пръсна отрова по всички партии
Хотелът ще е под бранда на германската верига "Кемпински"
Управител е на компания за търговия с природен газ
Към момента няма информация дали той сам е решил да се оттегли, или е отстранен
Разпитът на бизнесмена е бил по аферата с боклука
Поводът не се посочва
До този момент от спецобвинението не са коментирали призовката за разпит на Златев
Няма как да се върне на бял кон, каза лидерът на НФСБ
Действията му се преекспонират от една телевизия у нас, смята лидерът на НФСБ
Това ще стане на 22 юни
Досега държавата и олигархията винаги са съществували паралелно, каза лидерът на НФСБ
Според кмета, бизнесменът твърди неверни неща и всява паника в населението
Той е олигарх, прикрива организирана престъпна група за кражба за пари от водата на града, обяви бизнесменът
Той е олигарх, прикрива организирана престъпна група за кражба за пари от водата на града, обяви бизнесменът
Коментарът е на Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията
Той е управител и съдружник в дружеството за търговия с петролни продукти „ЗАРА-Е” ООД