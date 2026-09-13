Гроздан Караджов с голяма новина за БДЖ! Радост за пътниците
На бургаската гара той слезе от 25-годишен вагон, част от новите машини в състава на държавните железници
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На бургаската гара той слезе от 25-годишен вагон, част от новите машини в състава на държавните железници
Трагедията стана в Египет
Пътуването с бързия "Чайка" става по-приятно
Те ще влязат в съставите на бързия влак „Чайка“ от понеделник, 12 август
Към мястото са изпратени техника и екипи за вдигане на вагоните
Наскоро вагони бяха спрени от движение заради проблем с климатичните им системи
Те пристигнаха в България на 23 май.
Нови вагони
Думите на министъра на транспорта
Предприятието затваря от другата седмица, пращайки на борсата над 100 свои служители
Ще бъдат осигурени специализирани вагони за участниците в колоездачния преход
Товарен влак дерайлира
Влакът е с български товар, но няма как да се търси отговорност от страната ни
Повече от 50 души са настанени в болница след изтичане на амоняк
Сигналът за дървеници е от пътниците
Закъснението на железницата ни е 20 години в сравнение с австрийската
Малко над 500 са хотелите, заявили желание да участват в програмата за настаняване
БДЖ "Пътнически превози" обмислят поетапно обновяване на подвижния състав на влаковете през следващите 15 години
До юли ще заработи отдавна забатачената електронна система за издаване на билети, негово величество клиентът е във фокуса на новото ръководство на "Хо...
24 локомотива на "Холдинг БДЖ" са се самозапалили по време на движение от 1 януари до 2 август включително. Това сочи официална справка на Дирекция "З...