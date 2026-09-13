Тютюнджии си получиха парите след 7 месеца чакане
По-добре късно, отколкото никога. 27 тютюнопроизводители в гърменското село Осиково най-сетне си получиха парите от гръцката фирма „Лийв Табако Михайл...
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По-добре късно, отколкото никога. 27 тютюнопроизводители в гърменското село Осиково най-сетне си получиха парите от гръцката фирма „Лийв Табако Михайл...
Ултиматумът на стотици тютюнджии към гръцката фирма „Лийв Табако Михайлидис" изтичат в края на тази седмица. Стопаните вече 8 месеца чакат парите си о...
Стотици тютюнджии в Неврокопския продължават да чакат парите си от гръцка фирма за предадения тютюн от миналогодишната реколта. Дружеството „Лийв Таба...
Гръцката фирма продължава да дължи пари на тютюнджии в Неврокопския край. 80% от стопаните в гърменското село Осиково не са взели и стотинка за предад...
Близо 1500 гости напълниха хотелите в курортното селище Все повече хора в курортното селище Огняново забравят за тютюна заради туризма. Гърменското с...
Задават се масови бунтове на тютюнопроизводители в Неврокопския край заради неплатени количества „зелено злато". В хаджидимовското село Абланица 250 с...
Сериозен отлив на тютюнопроизводители в Пиринския край. В единния електронен регистър са се вписали само 2400 производители, а крайният срок за това и...
Гръцка фирма вече 7 месеца бави плащането на прибраните от нея количества произведен тютюн в Пиринския край от реколта 2015 г. Напрежението сред стоти...
Хиляди стопани готвят бунтове заради неплатен тютюн Стартира изплащането на националните доплащания за тютюнопроизводителите в страната. Новината съо...
Петчленен състав на Върховния административен съд се произнесе в полза на тютюнопроизводители по дело срещу земеделското министерство. Решението на ма...
Повече от 2 месеца десетки тютюнджии в Неврокопския край чакат да си получат парите за предадения тютюн на частните фирми. За това алармира председате...
Само 100-на тютюнопроизводители от Кърджалийско са подали документи за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите до 1 май, съобщиха от Областна...
Преди 15 г. всички се препитавали със „зелено злато" Само 8 семейства в гоцеделчевското село Господинци ще отглеждат тютюн тази година. На практика т...
За още малко търпение помоли тютюнджиите в Неврокопския край кметът на община Сатовча и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн А...
Блокадата на Кулата-Промахон
Българските тютюнопроизводители са принудени да работят в Гърция или в Западна Европа. Стопаните избират чужбина, тъй като тук не са защитени правата...
Между 200 и 300 тона тютюн ще остане неизкупен, ще има протести, твърдят стопани Повече от половината тютюнопроизводители в Неврокопския край нямат с...
Половината стопани в паника заради липса на договориТютюнопроизводители от Неврокопския край негодуват от ниските изкупни цени на продукцията. Самата...
С 25% е намаляло населението в сатовчанското село Туховища за последните няколко години. Причината е в смяната на тютюнопроизводството с гурбет, твърд...
10 тютюнопроизводители спечелиха дело във Върховен административен съд срещу земеделското министерство. С решение от понеделник магистратите отменят з...