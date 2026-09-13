Всичко за Туркменистан

Следете всички новини, анализи и коментари за Туркменистан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Анализи Политика
Доставяме газ от Туркменистан

Доставяме газ от Туркменистан

Министерството на енергетиката ще изготви проект на Меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката и за договаряне на доставки на природен га...

23 декември | 21:20
0 коментара
17034
Посланик търгувал с деца

Посланик търгувал с деца

Италианският посланик в Туркменистан е бил задържан от полицията във Филипините заради предполагаем трафик на деца, предаде Ройтерс. Според дипломатич...

07 април | 18:40
0 коментара
5921