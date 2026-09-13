Подновяват футболното първенство с публика в Туркменистан
Шампионатът се рестартира на 19 април
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Шампионатът се рестартира на 19 април
Чакаме $ 1,5 млрд. от Южна Корея, може да са в завод за батерии на електромобили
Доброжелатели е у нас, и в Русия, прибързано омаловажиха срещата на двамата премиери в Туркменистан
Срещата е в рамките на Първия каспийски икономически форум в Туркменистан
Те са в сферите на транспорта, инвестициите, младежта и спорта и външните работи
Това може да стане само съвместно с руската страна
Премиерите на България и Русия ще са на икономически форум в Туркменистан
Негов шофьор бе президентът на Туркменистан
Развитието на инфраструктурата и възможностите за сътрудничество в тази сфера бяха сред акцентите в разговора на министър-председателя Бойко Борисов с...
Министерството на енергетиката ще изготви проект на Меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката и за договаряне на доставки на природен га...
Регионалният министър Лиляна Павлова подписа Споразумение за сътрудничество между България и Туркменистан в областта на строителството и архитектурата...
Затвърдяваме и разширяваме българо-туркменистанското сътрудничество. Това става ясно от втория ден от официалното посещение на премиера Бойко Борисов...
В рамките на официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Туркменистан министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и т...
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева подписа споразумение за...
Българските строителни фирми разполагат със значителен капацитет и опит, който може да бъде използван изключително успешно в изграждането на инфрастру...
С питка и цветя посрещнаха Бойко Борисов в столицата на Туркменистан. Премиерът и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова са кацнали в град...
Премиерът Бойко Борисов е на официално посещение в Туркменистан днес и утре по покана на президента Гурбангули Бердимухамедов. В състава на делегацият...
Нова самолетна чартърна линия от Варна към Ашхабад, Туркменистан, предстои да бъде открита през 2015 г. Това обясни зам.-министърът на икономиката с р...
Италианският посланик в Туркменистан е бил задържан от полицията във Филипините заради предполагаем трафик на деца, предаде Ройтерс. Според дипломатич...