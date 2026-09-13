Коя е жената, убита от мълния
Семейство за пример, каза кметът
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Семейство за пример, каза кметът
Руското правителство има 48 часа да въведе ограничителните мерки спрямо Турция. Става въпрос и за икономически, и за хуманитарни области. Това е отгов...
Защитното съоръжение по границата с Турция ще бъде възложено за строеж без обществена поръчка, решиха епутатите. Поправките в закона бяха внесени от...
Чисто нов телевизор от старозагорския областен управител Живка Аладжова ще получи 78-годишна самотна баба Стефана от павелбанското с. Турия. Нейният...
Симитли. Помощта от жителите на община Симитли вече е при нуждаещите се хора в село Турия, община Павел баня. Два тона кухненска посуда, завивки и спа...
Благоевград. Община Симитли поде кампания в понеделник за събиране на помощи за жителите на потопеното село Турия, община Павел Баня. Дарителската ак...
Стара Загора. Питейната вода в наводнението Павелбанско село Турия от придолшлата река Турийска вече е годна за пиене. Това съобщи д-р Станимир Ста...
Стара Загора. Питейната вода в наводненото от неделния порой Павелбанско село Турия е в съответствие с нормите и годна за пиене. Това показват първите...
Стара Загора. Предписанието жителите на наводненото павелбанско с. Турия да не използват питейната вода от водопроводната мрежа, както и от кладенци...
Самотни старци, затиснати от водната стихия, се разминали на косъм със смъртта
Искането ни турците да насрочат среща е изпълнено, обясниха превозвачите
Стара Загора. С полиция са били разпръснати жители на павелбанското село Турия, които за пореден ден се опитали да блокират подбалканския път в петък...