Бивш министър с ключови думи за Габровски
Образователната и научната сфера се нуждаят от хора, които са от гилдията, заяви проф. Тодор Танев
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Образователната и научната сфера се нуждаят от хора, които са от гилдията, заяви проф. Тодор Танев
На такова мнение е проф.Тодор танев
През последните пет години студентите по педагогика са намалели с близо една четвърт на фона на данните, че през следващите 10 години над 45 000 учите...
"Много често правят реформи в образованието", писаха доста хора в интернет покрай последните промени в учебните програми. В действителност, реформа в...
Две думи взривиха новините, коментарите и анализите - "робство" и "съжителство". Взривът отнесе главата на просветния министър Танев, но едва ли това...
Тодор Танев падна жертва на един предизвестен скандал Паисий или евродокладът? Това бяха главните политически играчи у нас миналата седмица. И ако не...
Тодор Танев ще съветва премиера по въпроси на професионалното образование, научи "Стандарт". Завчера Бойко Борисов съобщи, че досегашният просветен ми...
Костадин Костадинов, историк - Г-н Костадинов, защо се подменя българската история и докъде могат да стигнат спекулациите с уж политическо коректно,...
Връщане назад няма, като капитан на кораба поемам вината за всички грешки, допуснати от моя екип, ще напусна още в понеделник-вторник, но след като ви...
Първан Симеонов,социолог Министърът на образованието в оставка Тодор Танев беше уязвим, защото не личеше ясен политически гръб зад него. Той беше сво...
Част от ръководство на ДСБ пристигна на преговорите на Реформаторски блок за излъчване на нов министър, без Радан Кънев, научи "Стандарт". Блокът дне...
Началникът на политическия кабинет на министъра на образованието в оставка Тодор Танев - Мюйессер Солак, е разследвана от ДАНС, информира "Флагман",...
След 4 часа заседание Реформаторите не излъчиха своя номинация за министър на образованието. "Не сме обсъждали конкретни имена, а ситуацията в министе...
„Не, нищо не знам. Какво искате да ми кажете?". Така министърът на образованието Тодор Танев научи в 16,06 ч. от "Стандарт" новината за поисканата му...
Премиерът Бойко Борисов разговаря с ръководството на Реформаторския блок и поиска оставката на министъра на образованието и науката Тодор Танев и него...
Поемам на ръчно управление проблема с учебниците следващия месец. Това обяви образователният министър Тодор Танев в кулоарите на парламента, след срещ...
Дали Левски е "обесен от турската власт след съд и присъда"? Или: "Той биде обесен. О, бесило славно!/ По срам и по блясък ти си с кръста равно", какт...
Срещу съжителството никой не е вдигал въстание, заяви министърът Една промяна в учебните програми по история изправи на нокти държавата. Става дума з...
„Моето лично отношение е, че робство е имало". Това заяви просветният министър Тодор Танев в парламента, където коментира промените в учебниците и дал...
Времето не стига, нужни са 2 г. за добро помагало, твърдят издатели Учениците в пети клас може да учат история по учебниците за седми. Това намекна п...