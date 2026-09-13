Всичко за Тодор Танев

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Танев: Турско робство е имало

Танев: Турско робство е имало

„Моето лично отношение е, че робство е имало". Това заяви просветният министър Тодор Танев в парламента, където коментира промените в учебниците и дал...

27 януари | 16:13
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