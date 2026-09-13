Всичко за Тираджии

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Блокада без край

Блокада без край

Ние няма да вдигнем блокадата, докато това не направят протестиращите гръцки фермери. Те са на ход – да си вдигат тракторите и да напуснат границата....

21 февруари | 13:20
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Тираджии се връщат у дома

Тираджии се връщат у дома

Стотици тираджии напразно чакат решение на кризата по паркингите във вътрешността на страната. 7 тира от Кърджали и един от Кюстендил са паркирани кра...

18 февруари | 16:40
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Търсят над 500 тираджии

Търсят над 500 тираджии

Недостиг на международни шофьори изпитват българските фирми, сочат данните на Агенцията по заетостта, цитирана от Нова ТВ. В момента по официални дан...

03 август | 12:13
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Тираджии на палатки

Тираджии на палатки

Франция им забрани да спят в камионите си Родните тираджии ще спят на палатки, когато пътуват във Франция. Заканата им дойде, след като Париж прие но...

20 юли | 7:00
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