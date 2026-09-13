Тираджиите: Да спасяваме Коледата на британците? Не, благодаря
Не си струва да се връщаме за 3 месеца, казват шофьори на камиони
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Не си струва да се връщаме за 3 месеца, казват шофьори на камиони
Това потвърдиха гръцките гранични власти.
Те били арестувани и принудително заведени в къщите им
3 дни на ГКПП – Кулата - Промахон се образуват километрични опашки и от двете страни. Основната причина за колоните са извършваните щателни проверки н...
Ние няма да вдигнем блокадата, докато това не направят протестиращите гръцки фермери. Те са на ход – да си вдигат тракторите и да напуснат границата....
Стотици тираджии напразно чакат решение на кризата по паркингите във вътрешността на страната. 7 тира от Кърджали и един от Кюстендил са паркирани кра...
400 наши тираджии чакаха пристигането на транспортния министър Ивайло Московски, който се появи на ГКПП – Кулата в 18,10 часа в сряда. Той веднага се...
Гръцките фермери удържаха на дадената дума и вчера пропускаха тирове и коли от 11 до 16 часа през ГКПП - Кулата - Промахон. Родните тираджии обаче се...
След над 15 часа чакане край ГКПП – Кулата – Промахон на българо-гръцката граница тираджии поеха към и от южната ни съседка. Рано сутринта в петък зап...
На границата с Гърция висим поне 4-5 часа, жалват се шофьори Митничари и гранични полицаи ровят наред за бежанци Страх от бежанци граница пази. В то...
Недостиг на международни шофьори изпитват българските фирми, сочат данните на Агенцията по заетостта, цитирана от Нова ТВ. В момента по официални дан...
След скандалния клип, който учили миналата седмица служител на АИИИ Хасково, че изнудва за рушвет турски тираджия по АМ „Марица", звеното в южната обл...
Франция им забрани да спят в камионите си Родните тираджии ще спят на палатки, когато пътуват във Франция. Заканата им дойде, след като Париж прие но...
Високите такси отказаха видинчани от пазар при комшиите, закриха автобусната линия
Благоевград. Транспортни фирми масово наемат шофьори за курсове в Западна Европа без трудови договори. Това разкриха трудови инспектори в Благоевград....
София. Пътищата отново са в капана на тираджиите. Вироглави и недисциплинирани шофьори задръстиха шосетата късно в понеделник и в нощта срещу вторник....