Всичко за Терор Белгия

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Терор, роден в Белгия

Терор, роден в Белгия

Брюксел очакваше атентат за Коледа, но го получи за Великден. Звучи ужасно, но това са фактите. Вчера, на католическия Велики вторник, денят в белгийс...

22 март | 21:50
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