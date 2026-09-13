Скенери можело да открият бомбите в Брюксел
Замразен проект на НАТО и Русия е могъл да предотврати кървавите атентати в Бюксел, които отнеха живота на повече от 30 души на 22 март. Информацията...
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Замразен проект на НАТО и Русия е могъл да предотврати кървавите атентати в Бюксел, които отнеха живота на повече от 30 души на 22 март. Информацията...
Част от персонала на брюкселското летище "Завентем" симпатизира на "Ислямска държава". Синдикатът на полицейската охрана на летището твърди, че по вре...
SMS-и с джихадски послания получавали младежи от брюкселския квартал "Моленбек". Според белгийския вестник "Соар" съобщенията са съдържали директен пр...
Жертвите на кървавите терористични нападения в Брюксел станаха 35. Белгийският министър на здравеопазването Маги де Блок обяви, че четирима от тежко р...
Въоръжени полицейски сили започнаха мащабна акция в белгийската столица Брюксел, съобщават местни медии, цитирани от Independent. Експлозия е била чу...
Нахим Лакрауи,издирван от белгийските власти за атентатите в Брюксел, е бил образцов ученик в католическо училище. "Нахим беше много добър ученик",...
"Силата на демократичното общество е, че то преодолява болката и страха. Ценностите на върховенството на закона, на човешките права и свободи и на ува...
Двама атентатори са загинали на летището "Завентем" при самоубийствената атака вчера. Това стана ясно от изявление на белгийския прокурор Фредерик ван...
16 са жертвите на двата взрива на брюкселското летище "Завентем". Това е обявил представител на летището, предава кореспондент на ТАСС. По-рано външн...
Брюксел очакваше атентат за Коледа, но го получи за Великден. Звучи ужасно, но това са фактите. Вчера, на католическия Велики вторник, денят в белгийс...