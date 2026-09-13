Теодосий излиза със Софийската филхармония
С три авторски произведения кавалджията на света гастролира на сцената на зала България на 16 август
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С три авторски произведения кавалджията на света гастролира на сцената на зала България на 16 август
Хилда Казасян изнася музикалния си спектакъл „Да послушаме кино”
Теодосий Спасов, Влатко Стефановски, Хилда Казасян и Живко Петров в последната вечер на фестивала
Влатко Стефановски пак ще забие със своя приятел Теодосий Спасов
Местните килими са неповторими, защото никога не се правят по шаблон Котел сякаш се събуди от дълбок сън. Стори го с помощта на един фестивал и усили...
Един от най-нетърпеливо очакваните концерти на годината зарадва 3000 ценители в НДК в сряда вечер. Диригентът Кристиян Ярви, китаристите Влатко Стефан...
Влатко Стефановски, Мирослав Тадич и Теодосий Спасов ще представят проекта си "Балканска треска" на 11 май в зала 1 на НДК. А ден по-късно излизат пре...
Теодосий Спасов ще пее за 30-ия юбилей на похода "По стъпките на Таньо войвода" 150 деца и младежи от Тутракан ще преминат в петък вечерта с маршова...
В навечерието на празника на духа-24 май Кърджали събра на една сцена световноизвестният Теодосий Спасов и голямата родопска певица Валя Балканска. В...
Присъждането на званието ще стане на предстоящата сесия на общинския съвет Теодосий Спасов да стане почетен гражданин на Исперих. Това предложение е...
Световноизвестният музикант Теодосий Спасов ще гостува в петзвездния СПА хотел "Персенк" в Девин навръх Великден. Виртуозният майстор ще представи пр...
Теодосий се разминал на косъм от смъртта Милчо Левиев пръв го нарича "кавалджията на планетата" Музикалните идеи, които Теодосий Спасов ражда, са вс...
Пловдив. Теодосий Спасов получи почетното звание „Доктор хонорис кауза" на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Звание...
Владимир Пенев, виртуoзът Теодосий Спасов, Светослав Димитров и Калоян Иванов, които всички познават като танцувалните половинки на звездите от "Danci...
Гжех Пьотровски на саксофона, Теодосий Спасов и Себастиан Випих на баса направиха страхотен джемсешън
София. Наред със световнопризнатите музиканти от екипа на Енио Мориконе и превъзходните артисти от оркестъра и хора на Класик ФМ, на 10 декември към к...
Неземният кавал на Теодосий Спасов ще озвучи утре площада на Разлог. Заедно със струнен квинтет "Огънят на Орфей" виртуозният изпълнител гостува на пл...
Варна. Вокален дует ще сложи началото на очаквания с огромен интерес концерт „Братимене" в рамките на Европейския музикален фестивал Варна 2013. Теодо...