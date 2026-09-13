Всичко за Теодосий Спасов

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Повелителите на струните

Повелителите на струните

Влатко Стефановски, Мирослав Тадич и Теодосий Спасов ще представят проекта си "Балканска треска" на 11 май в зала 1 на НДК. А ден по-късно излизат пре...

08 май | 7:15
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