Александра Ушев с дебют на Бургаският филмов фестивал
Емил Ованесов: „Бургаският филмов фестивал се превърна в разпознаваема марка за качествено кино на Балканите и в Европа”
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Емил Ованесов: „Бургаският филмов фестивал се превърна в разпознаваема марка за качествено кино на Балканите и в Европа”
Примата се включва в нов проект
Реакцията у нас на това нечувано постижение за български актьор беше нездравословна, заяви големият аниматор
Благодарение на нея "Борат 2" имаше такъв успех, заяви най-добрият аниматор в света
То е като Луна парк – ту се изкачваш, ту слизаш, казва световният режисьор
Към него се присъединяват Светла Цоцоркова, Иля Хржановски, Саболч Хайду и Наташа Петрович
Когато чалгата у нас изчезне, ще се върна да живея тук, казва аниматор № 1 в света
Гледам да не се влияя много от хората и модите, казва №1 аниматорът в света
Водещи критици, журналисти, куратори, фестивални директори и историци признаха българина
Режисьорът е убеден, че нашето момиче може да получи статуетката
Деян Донков и Мартина Апостолова са в главните роли на „φ1.618“
Това е втори приз за „Физика на тъгата“ в рамките на няколко седмици
Късометражният филм участва и в надпреварата за „Оскар“ през 2019-а
„Физика на тъгата“ попадна в краткия списък за наградите
Екипът осигурява софтуеър за вечерта на Теодор Ушев
Титанът на киното и синът му Росиф дадоха гласовете си за новия проект на Теодор Ушев и Георги Господинов
„Искате ли още? Това са те, заедно. Кейси Афлек, Мат Деймън, режисьорът на ... и Златният човек", пише към снимката Теодор Ушев.
Известният аниматор Теодор Ушев, който живее и работи в Канада, не може да бъде заслепен от влизането си в краткия списък с номинациите за "Оскар". Ху...
Анимацията "Сляпата Вайша" на Теодор Ушев по разказ на Георги Господинов е селектирана в състезателната програма на 41-вия международен филмов фести...
Световноизвестният кинаджия Теодор Ушев, който беше на крачка от "Оскар" с анимацията си "Глория Виктория" и спечели серия от международни овации за д...