Всичко за Таксиметрови Шофьори

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И таксиджиите на протест

И таксиджиите на протест

Пловдив. Таксиметровите шофьори от Пловдив излизат на национален протест на 20 ноември в София. Това каза Георги Ряпов, председател на Асоциацията за...

09 ноември | 21:30
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