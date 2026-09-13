Такситата искат да са като автобусите. Три ключови промени
Предлагат спешни законови промени
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Предлагат спешни законови промени
Твърдят, че ще последват фалити
Досега в СОС липсваше воля да бъдат решени проблемите в този бранш, но ситуацията ще се промени скоро
Световната номер едно в женския тенис Серина Уилямс беше хваната в крачка от журналисти и фотографи. Мощната американка се качила на такси по време на...
Районна прокуратура-Пловдив наблюдава бързо производство срещу трима души, помогнали на чужди граждани да преминат незаконно през страната. Това съоб...
Таксиметровият шофьор Борис Тасев, който нападна полицай в София, бе оставен в ареста от Софийския районен съд, съобщи Нова телевизия. Тасев вече има...
Психотестовете на таксиметровите шофьори се организират и провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", без да се допитат до гилдията...
Таксиметров превоз на пътници ще се извършва само от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация. Това реши парламентът с приемането на първо и...
Няколко швейцарски таксиметрови шофьори опитаха да провокират играчи и треньори на "Лудогорец" при пристигането им за мача с "Базел". Бакшишите прогно...
Атина. Стачка на таксиметровите шофьори се провежда в гръцката столица днес. Те искат оставката на правителството и заплашват, че ще протестират безс...
София. Следващата седмица таксиметрови шофьори започват обучение, как да оказват първа помощ на пострадали, съобщиха от Българския червен кръст. Първа...
Пловдив. Таксиметровите шофьори са готови за нови протести и те няма да са никак мирни, ако не се изпълнят исканията им, съобщи Георги Ряпов, председа...
Пловдив. Таксиметровите шофьори от Пловдив излизат на национален протест на 20 ноември в София. Това каза Георги Ряпов, председател на Асоциацията за...
Над 300 таксита и линейки блокираха булеварди
Пловдив. Около 200 таксиметрови шофьори протестираха в Пловдив и се заканиха, че скоро такива акции ще има в цялата страна. Те настояват да могат да р...
София. Пострадалите в инцидента с пияния таксиметров шофьор на Цариградско шосе няма да получат застраховка за нанесените травми докато вината на Миха...
София. Само неосъждани ще могат да бъдат водачи на таксита. Това заяви зам.-министърът на транспорта Георги Тодоров на заседание на парламентарната ко...
София. Главен проблем е фактът, че повечето от таксиметровите шофьори дори нямат трудови договори. Това заяви Галя Топалова, председател на Национално...
Таксиметровите шофьори от страната се готвят за национален протест. Те настояват за оставката на министъра на транспорта Данаил Папазов и на цялата И...
Брюксел. Таксиметровите шофьори се готвят да блокират движението в Брюксел днес. Те планират стачка, с която ще настояват за повишен контрол от стран...