Такситата искат да са като автобусите. Три ключови промени

Няколко организации от таксиметровия бранш настояват за спешни законови промени, които да им позволят да се движат в бус лентите.

Председателят на Съюз "Такси" Кирил Ризов обясни, че това е масова европейска практика, която ще помогне на шофьорите да стигат по-бързо до адресите и да реагират при спешни ситуации като превоз на болни хора.

Според него мярката ще отпуши трафика, тъй като такситата са част от обществения транспорт, а като важен страничен ефект клиентите ще плащат по-ниски сметки заради по-малкото време, прекарано в задръствания.

Защита от агресивни клиенти и край на фалшивите стикери

Второто основно искане на сектора е промяна в Наказателния кодекс, която да инкриминира по-тежко нападенията над таксиметрови шофьори.

От бранша настояват за специална защита, каквато вече имат учителите, полицаите и медиците, заради зачестилите случаи на агресия от пияни или дрогирани пътници, съобщи БНР.

Освен това шофьорите настояват за създаването на Национален регистър на брандирането. Целта е да се спре практиката нелегални превозвачи да копират стикерите на утвърдени компании и така да мамят потребителите.

От бранша очакват среща с управляващите веднага след приемането на държавния бюджет.

Скандалът със злепоставящия видеоклип в мрежите

Кирил Ризов коментира и неотдавнашния случай, при който таксиметров шофьор записа своя клиентка без нейно знание и разпространи злепоставящ клип в социалните мрежи.

Той определи поведението като абсолютно укоримо и морално недопустимо.

Ризов напомни, че законът задължава всеки автомобил с видеорегистратор да има ясен стикер на стъклото, който да известява за наблюдението, и увери, че браншът ще излезе с официална и категорична позиция по скандала.

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