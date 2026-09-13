ВСС освободи от длъжност Светлозар Костов
Висшият съдебен съвет освободи от поста шефа на Специализираната прокуратура Светлозар Костов заради нарушение на Етичния кодекс на магистратите. Пред...
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Висшият съдебен съвет освободи от поста шефа на Специализираната прокуратура Светлозар Костов заради нарушение на Етичния кодекс на магистратите. Пред...
Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл във Висшия съдебен съвет предложение за отстраняване от длъжност на шефа на спецпрокуратурата Светлозар Косто...
София. Висшият съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство срещу ръководителя на Специализирана наказателна прокуратура Светлозар Костов....
София. 11 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) са изготвили предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу шефа на Специализираната пр...
Боровец. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще извика главният секретар на МВР Светлозар Лазаров по случая със стрелбата в...
София. „Не съм уведомен за постъпили заплахи спрямо лицето Гълабин Боевски", съобщи пред БНТ главният секретар на МВР Светлозар Лазаров по повод инфор...
София. „Фактите, които Светлозар Костов представи, са неверни", категоричен бе шефът на Етичната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Ясен Тодоров. "...
София. "С Висшия съдебен съвет (ВСС) очаквам да вървим по процедурата", каза административният ръководител на Специализираната прокуратура Светлозар...
ВСС се самосезира заради интервю, уронващо престижа на магистратите
Упреците на прокурор Светлозар Костов считам за напълно неоснователни, твърди Тодоров
Ако говориш за смяна на конюнктурата, значи си работил за предна конюнктура, каза обвинител № 1
София. Висшият съдебен съвет ще избира в четвъртък административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. Кандидатите са двама – наст...
София. От прокуратурата ще търсят съдействие от разкаяли се бандити в борбата срещу организираната престъпност. "Информацията от разкаял се член на б...