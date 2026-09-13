Страхил Ангелов: Оттеглената оставка е груба грешка
Действията на Нинова ще доведат до тежка криза в редиците на партията
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Действията на Нинова ще доведат до тежка криза в редиците на партията
Бившият соцдепутат Страхил Ангелов иска да си сътрудничи с ексфинансовия министър на Гърция Янис Варуфакис. "Винаги съм готов да му стана сподвижник,...
Насилието над жени в Германия е организирано. Това коментира в „Събуди се" бившият депутат Страхил Ангелов. "Никой не може да ме убеди, че спонтанно м...
Франция е на крачка от барикади по улиците, а Оланд е безсилен Плевнелиев удари дъното с нападките срещу Русия, казва бившият депутат от БСП Страхил...
Сред основните приоритети в програмата ми за управление на столицата е прекратяване на договора с концесионера на „Софийска вода" по възможно най-знак...
Обединяването на битово-комуналните услуги в София в общинска служба ще освободи стотици милиони, които могат да се инвестират в хората, настоя кандид...
Нямам доверие в хората, които формират сегашната политическа система. Никой не може да гарантира, че ако се въведе електронно гласуване, то ще отразяв...
Възстановяването на доверието в местната власт в България ще е труден и продължителен процес. И той трябва да започне на първо време с ново администра...
Когато говорим за инвестиционния климат в страната, нека не се залъгваме. Инвеститорите бягат от България, защото никой няма да инвестира в ниско обра...
Здравната каса не е бездънна яма и тъй като е схема, създадена единствено да се източва. За да станат едни 200 богати семейства още по-богати. Рано ил...
Провалът на ромската интеграция, милионите потънали в неизвестна посока от десетките направителствени организации, които експлоатират темата единствен...
Може би не можем да отречем ролята на столична община в създаването на спортни площадки по градинките и парковете, но те не изграждат спортисти и съст...
Тази година завърши десетгодишната кампания на фондация "Отворено общество" за интегриране на ромското малцинство, "Декада на ромското включване". Мно...
Не аз съм ренегат, а предателите на социалистическата идея, споделя той Страхил Ангелов е кандидат-кметът на партия "Напред, България" за София. 38-г...
Две причини за миграцията посочи пред ТВ +кандидатът за кмет от "Напред, България" Страхил Ангелов. По думите му икономическото неравенство и създаден...
Сам си платих билета до Сирия. Това заяви пред Нова тв бившият народен представител от БСП Страхил Ангелов, който преди време скандализира със своята...
30 човека от БСП Лява България са попълнили молбите си за напускане на столичната организация. Това съобщи Страхил Ангелов в сутрешния блок на бТВ. "...
Бившият соцдепутат Страхил Ангелов напуска БСП. Новината съобщи самият той пред "Стандарт" днес. Червеният бунтар посочи, че ръководството на Градска...
София. „Ако искаме да продължим напред и да постигнем успех на изборите на 5 октомври, трябва да се свика конгрес. Трябва избор на нов председател, пр...
"Коалиция за България" е изчерпана, правим "Нова левица" Страхил Ангелов, депутат от БСП - Г-н Ангелов, днес (б.р. понеделник) информационни сайтове...