Всичко за Страхил Ангелов

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Евросъюзът ще се разпадне

Евросъюзът ще се разпадне

Франция е на крачка от барикади по улиците, а Оланд е безсилен Плевнелиев удари дъното с нападките срещу Русия, казва бившият депутат от БСП Страхил...

19 ноември | 6:00
0 коментара
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Страхил Ангелов подкрепен и от други партии за знаково прекратяване на концесията на "Софийска вода"

Страхил Ангелов подкрепен и от други партии за знаково прекратяване на концесията на "Софийска вода"

Сред основните приоритети в програмата ми за управление на столицата е прекратяване на договора с концесионера на „Софийска вода" по възможно най-знак...

22 октомври | 11:47
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Ангелов: Най-голямото предизвикателство пред съвременните политици е да върнем вярата в хората

Ангелов: Най-голямото предизвикателство пред съвременните политици е да върнем вярата в хората

Обединяването на битово-комуналните услуги в София в общинска служба ще освободи стотици милиони, които могат да се инвестират в хората, настоя кандид...

21 октомври | 11:18
0 коментара
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Страхил Ангелов настоява гражданските организации и НПО да кажат къде са интегрираните роми

Страхил Ангелов настоява гражданските организации и НПО да кажат къде са интегрираните роми

Тази година завърши десетгодишната кампания на фондация "Отворено общество" за интегриране на ромското малцинство, "Декада на ромското включване". Мно...

11 октомври | 13:50
0 коментара
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