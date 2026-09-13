Българите не са щастливи след промените
30 години не помислихме каква искаме да бъде страната ни, казва акад. Стефан Воденичаров
Следете всички новини, анализи и коментари за Стефан Воденичаров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
30 години не помислихме каква искаме да бъде страната ни, казва акад. Стефан Воденичаров
Предлагат Комисията по досиетата да участва в Институт за национална памет
Академик Воденичаров кани дядо Евлогий на среща Нова научна книга за стенописите в Рилския манастир предизвика напрежение между игумена на светата об...
Академик Стефан Воденичаров остава председател на Българската академия на науките, след като Общото събрание на академията не събра необходимия брой г...
Председателят на БАН и бивш министър на образованието в първия кабинет на Бойко Борисов - акад. Стефан Воденичаров, ще бъде издигнат за кандидат за пр...
Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и кметът на Казанлък Галина Стоянова подписаха меморандумът за сътрудничество, който предвижда разкриван...
Шефът на БАН акад. Стефан Воденичаров разказа пред депутатите за плановете на академията да търси млади таланти и да разработи нови образователни прог...
Какъв е дневният ред на България и съвпада ли с този на партиите във финала на предизборната надпревара за 43-о Народно събрание? Къде са допирните то...
Облече с "бронежилетки" кугърите, отвори БАН към обществото
София. Кабинетът предлага на президента акад. Стефан Воденичаров да бъде удостоен с орден "Стара планина" Първа степен. Това решение ще разгледат мини...
Монтана. БАН открива свои регионални центрове в Сърбия, Гърция, Македония и Турция, съобщи в Монтана председателят на академията акад. Стефан Воденича...
Наука се прави с държавна подкрепа, парите от Европа са само глазура на тортата
Професор Андрей Пантев и шефът на БАН академик Стефан Воденичаров бяха удостоени с почетен знак "Стефан Стамболов". Наградата е за лидерски принос в...
Велико Търново. Духовно развитие и култура, създаване на условия за високо благосъстояние на българите и нов обществен договор за силна и правова държ...
София не е България, искаме да се свържем директно с местния бизнес
София. Предложения за промени в конституцията и в съдебната система. С тези две важни задачи в навечерието на 6 септември са се заели бивши конституци...
Благоевград. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и ректорът на ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград проф. Иван Мирчев подписаха договор за сътрудни...