Всичко за Стефан Воденичаров

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БАН търси таланти

БАН търси таланти

Шефът на БАН акад. Стефан Воденичаров разказа пред депутатите за плановете на академията да търси млади таланти и да разработи нови образователни прог...

04 февруари | 19:45
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22023