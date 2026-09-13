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Нов обстрел в Нагорни Карабах

Нов обстрел в Нагорни Карабах

Арменски войници са обстрелвали селища в североизточната и югоизточната част на линията на контакт в Нагорни Карабах през изминалата нощ. Това заяви п...

05 април | 6:59
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Улични боеве в Луганск

Улични боеве в Луганск

Улични боеве между опълченците и украинската армия се водят в центъра на град Луганск, съобщиха руските медии. Военният говорител Андрий Лисенко обяви...

19 август | 19:24
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