Отчайващо проучване! Българите не биха се сражавали за страната си
Това показват резултати на Световната асоциация „Галъп интернешънъл“
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Това показват резултати на Световната асоциация „Галъп интернешънъл“
Израелската армия съобщи, че е загубила 101 войници от началото на своята операция в Газа
Руската армия днес обстрелва с десетки ракети военни обекти в Западна и Северна Украйна
Двете страни взаимно се обвиняват за нарушаване на хуманитарното примирие
Над 270 души загинаха през изминалите няколко дни във въоръжените сблъсъци в столицата Джуба на най-младата държава в света - Южен Судан. От петък там...
Арменски войници са обстрелвали селища в североизточната и югоизточната част на линията на контакт в Нагорни Карабах през изминалата нощ. Това заяви п...
Откриха два германски разрушителя от Първата световна война. Корабите са прекарали десетилетия, забравени в пристанището на английския град Портсмут,...
Над 30 души са били убити при сражения в Йемен между правителствените сили и шиитските бунтовници хути, въпреки споразумението за прекратяване на огън...
Ожесточени сблъсъци между талибаните и членовете на радикалната групировка „Ислямска държава" е имало в пет населени места в източната част на Афганис...
Боевете в Украйна на път да провалят примирието, тежкото въоръжение не се изтегля Ожесточен бой за ключовото селище Дебалцево е на път да провали при...
Г-7 изрази безпокойството си заради продължаващите кръвопролития в Източна Украйна. Представителите на Германия, Великобритания, Италия, Канада, США,...
Грозни. Въоръжени мъже са открили огън в чеченската столица Грозни. Стигнало се е до сражения с органите за сигурност, при което най-малко 16 души са...
Улични боеве между опълченците и украинската армия се водят в центъра на град Луганск, съобщиха руските медии. Военният говорител Андрий Лисенко обяви...
Луганск. Антитерористичната операция в Източна Украйна продължава. Това съобщи президентът на Украйна Петро Порошенко. Вчера украинската армия си прев...
Киев. Украинският съвет за национална сигурност и отбрана повести официалните данни за военнослужещите, станали жертва на антитерористичната операция...
Киев. Бойните действия в Източна Украйна продължиха и след кръглата маса за национално единство, организирана в сряда от ОССЕ, съобщават украински и р...