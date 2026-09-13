Ключова специалност става хит! Приемат с матура
Идеите си за реформа във висшето образование представи просветният министър Красимир Вълчев по време на националния форум „Наука – висше образование...
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Идеите си за реформа във висшето образование представи просветният министър Красимир Вълчев по време на националния форум „Наука – висше образование...
Идея на МОН внесе огромно напрежение в съсловието
Четиригодишната програма привлича много млади хора, родени между 1997 и 2012 г.
Министерство на правосъдието ги пусна за обществено обсъждане
Работят по пакет от мерки, за да станат условията за работа по-добри
48 са пълните шестици в Пловдивския университет
Висше учебно заведение на Острова стартира първата магистърска програма, посветена на легендарната група
Броят на т. нар. "държавни места" за идната 2019-2020 учебна година също ще бъде увеличен
НС удължи с 4 години срока за придобиване на специалност от личните лекари, които нямат такава
Спешно ни трябват специалисти по киберсигурност, включително и ако въведем спорното машинно гласуване на избори.
Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" създаде нова специалност, която да подготвя професионални мениджъри в културната сфера. Обучението е в м...
Стара Загора. С три нови специалности – лекарски асистент, парамедицина и гериатрични грижи, започва учебната година в Тракийския университет. Тя е ю...
"Стандарт" и БАН започват четири SOS дебата по ключови за страната ни въпроси преди вота на 5 октомври. Една от темите за дискусия ще бъдат образовани...
София. 8 292 са кандидатите, подали документи за прием в Софийския университет „Св. Кл. Охридски" тази година. Най-много от тях са посочили като първо...
Благоевград. Нова интердисциплинарна бакалавърска специалност „Култура и културен туризъм" ще се изучава в Югозападен университет "Неофит Рилски" – Бл...
Добрич. Висши училища започнаха масирана кампания по прием на студенти за предстоящата наесен учебна година. За първи път в Добрич Пловдивският универ...
София. С още една година ще се удължи срокът за придобиване на специалност от общопрактикуващите лекари, съобщи зам.-министърът на здравеопазването пр...